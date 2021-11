Paul Thomas Anderson: "Sono ansioso di lavorare ancora con Joaquin Phoenix, ma voglio anche Daniel Day-Lewis"

Mentre inaugura il tour promozionale del suo uovo lavoro, il coming-of-age intimo Licorice Pizza, Paul Thomas Anderson annuncia il desiderio di voler tornare a lavorare con Joaquin Phoenix, ma anche di voler provare a convincere Daniel Day-Lewis ad abbandonare il pensionamento precoce.

Il petroliere: Daniel Day-Lewis e Paul Thomas Anderson sul set

Le prime reazioni della critica a Licorice Pizza parlano di un film "semplicemente perfetto". Al centro della storia troviamo i giovanissimi Alana Haim e Cooper Hoffman nei panni di Alana Kane e Gary Valentine, che si innamorano e affrontano l'ingresso nel mondo degli adulti nella San Fernando Valley del 1973. Paul Thomas Anderson ha dichiarato a Variety di essersi ispirato a due pietre miliari come American Graffiti e Fuori di testa.

Il casting di Licorice Pizza è iniziato con Alana Haim, nota componente, insieme alle sorelle, della rock band Haim. Anderson ha scritto la parte di Alana per lei. Quanto a Cooper Hoffman, è il figlio del compianto Philip Seymour Hoffman, frequente collaboratore di Anderson prima della sua scomparsa. Cooper rimane un caro amico della famiglia di Anderson, ma il regista non si aspettava di scritturare il nuovo arrivato al fianco di Haim prima di vederlo in azione.

Entrambi gli attori potrebbero tornare per un altro film di Anderson, come spiega il regista:

"Una volta che ho lavorato con qualcuno, voglio davvero lavorare con lui ancora e ancora. Voglio davvero lavorare con ogni singola persona che è in questo film. Così come voglio tornare a lavorare con Joaquin Phoenix. Sono molto ansioso di lavorare di nuovo con lui. C'è una quantità sproporzionata di talento nel dipartimento di recitazione e una mancanza di materiale all'altezza delle loro capacità".

Fiona Apple: "Ascoltare Paul Thomas Anderson e Quentin Tarantino strafatti mi ha fatto chiudere con la droga"

E per quanto riguarda gli attori nuovi al mondo di Paul Thomas Anderson? Denzel Washington è il sogno del regista:

"Quel potere, la scala della sua potenza e la sua portata di star del cinema, è molto eccitante pensare di lavorare con lui. Olivia Colman è un altro sogno, poiché è una potenza assoluta£.

Ovviamente Anderson spera anche di poter dirigere di nuovo DDaniel Day-Lewis, anche se l'attore ha detto che si sarebbe ritirato dopo la loro ultima collaborazione, Il filo nascosto. Se ci ripensasse, al suo regista non dispiacerebbe affatto:

"Possiamo starcene qui e sperare che torni. Non sarebbe fantastico? Quando è uscito Il filo nascosto, mi è stato chiesto molto spesso e ora mi sento allo stesso modo di allora. Sì, sono avido come tutti gli altri. Voglio più performance di Daniel Day-Lewis. Ma penso anche che ci abbia dato più che abbastanza, e dovremmo smettere di essere così avidi. Lui è il re."