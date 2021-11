Licorice Pizza: le prime reazioni della critica al film di Paul Thomas Anderson: "É semplicemente perfetto"

Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson è stato proiettato in anteprima in alcune sale di Los Angeles. In che modo ha reagito la critica alla visione del film?

A Los Angeles sono arrivate le prime proiezioni di Licorice Pizza e con esse anche le prime reazioni al nuovo film di Paul Thomas Anderson, ambientato negli anni '70, ed interpretato da Alana Haim e Cooper Hoffman. La pellicola sembra aver superato a pieni voti le valutazioni iniziali di cineasti e critici cinematografici.

L'uscita del film, il primo del regista da "Phantom Thread" del 2017, è prevista in versione limitata per il 26 novembre e definitiva, invece, per il giorno di Natale. Finora le prime recensioni della pellicola ambientata nella San Fernando Valley sono estremamente positive. "Performance d'esordio davvero incredibili, non c'è niente di meglio che andare al cinema e vedere un film di PTA", ha scritto JJ Abrams su Twitter.

John C. Reilly, intervistato dalla rivista Interview, ha dichiarato: "Quando Paul mi ha mandato il primo provino di Cooper e Alana gli ho detto: 'se riesci a farli sentire a loro agio hai un gran film tra le mani'. Quando ho visitato il set mi sono reso conto che era impossibile staccare gli occhi di dosso da Alana."

A proposito di Licorice Pizza, BenDavid Grabinski ha dichiarato: "La nuova pellicola di Paul Thomas Anderson è semplicemente perfetta." Mentre Ben Mankiewicz ha spiegato: "Il mondo del cinema deve prepararsi al fascino travolgente, alla simpatia e all'umanità di Alana Haim in Licorice Pizza".