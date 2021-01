Paul Thomas Anderson: una canzone della band Haim contiene dialoghi scartati da un suo progetto

Daniel Day-Lewis e P.T. Anderson sul set de Il petroliere

Paul Thomas Anderson ha dato alla band Haim frammenti scartati di una sua vecchia sceneggiatura per una loro canzone. Lo riporta IndieWire, citando un recente intervento delle cantanti stesse in un podcast chiamato Song Exploder, dove parlano del loro rapporto d'amicizia con Anderson, il quale a oggi ha diretto nove video musicali basati sui loro brani, tra cui Summer Girl, uscito nel 2019.

A detta di Este Haim, è stato Anderson a insistere affinché girassero il video di quella canzone, nonostante il brano stesso non fosse ancora stato completato. Per aiutare le amiche, avendo scoperto che la sezione mancante doveva contenere veri e propri dialoghi, il cineasta fornì alcune pagine di battute scartate da un qualche progetto passato, e dopo aver inserito alcune parole e frasi nel brano la band chiese se lui volesse essere citato come co-autore. Anderson rifiutò, poiché a suo avviso loro avevano completamente ricontestualizzato ciò che lui aveva scritto anni addietro.

Il filo nascosto: Paul Thomas Anderson sul set del film

Paul Thomas Anderson ha firmato svariati video musicali nel corso della sua carriera, a partire dal 1997. Notevole è stata la sua collaborazione con Aimee Mann, che gli ha poi fornito materiale per il film Magnolia, e dal 2017 ha diretto nove video in collaborazione con la band Haim, e la partnership è destinata a continuare al cinema: Alana Haim, la più giovane delle tre sorelle, è nel cast del prossimo film del regista, Soggy Bottom, attualmente in post-produzione e con l'uscita prevista entro la fine del film. Nel cast del lungometraggio c'è anche Cooper Hoffman, figlio del compianto Philip Seymour Hoffman, attore-feticcio di Anderson che era apparso in cinque dei primi sei film del cineasta, vincendo insieme a Joaquin Phoenix la Coppa Volpi alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia per The Master nel settembre del 2012. Nella stessa occasione Anderson vinse il Leone d'Argento, anch'esso ritirato da Hoffman.