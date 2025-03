One Battle After Another: Leonardo DiCaprio è un rivoluzionario nel trailer del film di Paul Thomas Anderson

A settembre arriverà nei cinema americani il nuovo film di Paul Thomas Anderson, One Battle After Another con protagonista Leonardo DiCaprio, ecco il trailer.

Il trailer del film One Battle After Another, diretto da Paul Thomas Anderson e con star Leonardo DiCaprio, è arrivato online regalando nuove anticipazioni.

Al centro della tram ci sarà Bob Ferguson, un rivoluzionario che cerca di salvare la figlia.

Cosa anticipa il trailer di One Battle After Another

Il regista Paul Thomas Anderson sembra si sia ispirato al romanzo Vineland di Thomas Pynchon pubblicato nel 1990 durante la realizzazione di One Battle After Another.

Il trailer si apre con il personaggio interpretato da Leonardo DiCaprio, Bob, che usa una cabina telefonica per chiedere l'aiuto di alcuni alleati, dimenticando però la parola in codice da usare durante le conversazioni con gli altri ribelli.

Benicio Del Toro avrà il ruolo del sensei del protagonista, impegnato a insegnargli come vivere senza paura e spingendolo fuori da una macchina in corsa.

Il video termina con Bob che urla 'Viva la rivoluzione' e i personaggi pronti a scontrarsi con i propri nemici.

Gli interpreti del film

Anderson ha scritto la sceneggiatura ed è coinvolto anche come produttore insieme a Sara Murphy.

Nel cast ci sono anche Regina Hall, Teyana Taylor, Sean Penn, Alana Haim, Wood Harris, Shayna McHayle e Chase Infiniti.

Il film arriverà nei cinema americani il 26 settembre, anche nelle sale Imax. La data di uscita fa quindi presupporre un passaggio del lungometraggio in uno dei festival cinematografici più importanti a livello internazionale in anteprima mondiale, sfruttando quindi l'evento per promuovere il nuovo progetto dell'apprezzato filmmaker e dell'attore premio Oscar, alla sua prima esperienza su un set di Anderson. One Battle After Another, quasi sicuramente, cercherà di puntare a un ruolo da protagonista nella prossima stagione dei premi cinematografici.