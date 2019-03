Paul Rudd, la star di Ant-Man svela il segreto della sua eterna giovinezza!

Francesco Bellu

Paul Rudd compirà 50 anni tra poco ma ne dimostra molti di meno, tanto che qualcuno si è chiesto: quale sarà il suo segreto di eterna giovinezza? È successo durante la reunion per Ragazze a Beverly Hills: alcuni giornalisti gli hanno chiesto, ironicamente, come faccia a sembrare sempre così giovane.

Paul Rudd l'ha buttata sul ridere dicendo: "In realtà dentro sono un ottantenne. È un casino sotto tutto questo". Breckin Meyer, che in Ragazze a Beverly Hills interpretava Travis Birkenstock, ha dato una versione quantomeno originale che ha fatto ridere tutti quanti: "Sul set di Ragazze a Beverly Hills ci prendevano e ci portavano con 20 minuti di anticipo, poi bussavano per un'ora alla roulotte di Paul perché doveva finire di succhiare il sangue dei neonati che deve assumere per mantenersi giovane, solo a quel punto era pronto a girare". Rudd, che aveva il ruolo di Josh, senza scomporsi gli ha ribattuto: "Hey, guarda che è un lavoro tosto!" - per poi continuare - "In realtà il mio segreto è pura oscurità. E crema idratante".

La star di Ant-Man, che rivedremo al cinema il 24 aprile con Avengers: Endgame, in chiusura ha aggiunto un suo ricordo personale, molto toccante, su Stan Lee: "Una delle cose di cui farò sempre tesoro è avvenuta quando stavamo lavorando al primo film [Ant-Man ndr. ] e lui ha fatto il suo cammeo, è arrivato ed era come se si fosse palesato il presidente. Tutti sul set erano emozionati e un po' in soggezione. Lui era dolcissimo con tutti. Dopo è rimasto lì a vedere un po' la lavorazione di una scena. Eravamo seduti e lui mi raccontava di quanto fosse contento che Ant-Man stava diventando un film".