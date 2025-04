Paul Rudd e quel "dipinto inquietante" di Andy Samberg nudo: il retroscena assurdo da SNL

Paul Rudd ha raccontato con ironia e un pizzico di imbarazzo il destino di uno degli oggetti più assurdi che abbia mai portato a casa: un dipinto di Andy Samberg nudo dalla vita in giù. Il quadro era stato realizzato per uno sketch del Saturday Night Live nel 2008, ma l'attore di Ant Man si è reso conto che forse poteva essere un po' troppo inquietante come arredamento casalingo.

Il dipinto di Andy Samberg nudo è una delle cose più belle che possiede Paul Rudd

Durante un episodio del podcast The Lonely Island and Seth Meyers, Paul Rudd ha ricordato il cortometraggio Everyone's a Critic, andato in onda nella stagione 34 di SNL, in cui lui e Andy Samberg si dipingevano a vicenda in versione... molto intima. Il risultato? Un quadro che ha scatenato orrore e raccapriccio durante una finta asta nello sketch, con protagonisti anche Bill Hader, Kristen Wiig e Fred Armisen.

"Lo adoravo, l'ho tenuto come ricordo", ha detto l'attore di Death of a Unicorn in una nota vocale inviata al podcast. "Poi a casa ho pensato: non posso davvero appenderlo a un muro. Così adesso sta in un armadio. È un dipinto inquietante".

Una gag che ha fatto storia

Il corto è diventato un cult per i fan di SNL e del trio comico The Lonely Island, composto da Andy Samberg, Jorma Taccone e Akiva Schaffer. Anche se il quadro non è mai stato mostrato pubblicamente, Paul Rudd ha rivelato altri dettagli che alimentano la curiosità: "Andy è nudo dalla vita in giù e ha wurstel al posto delle dita".

La confessione ha suscitato ilarità anche tra i protagonisti del podcast (e dello sketch). "Vorrei che Paul lo mettesse almeno sulla sua parete nell'armadio in cui si trova", ha ironizzato Taccone, e Samberg stesso ha rincarato la dose: "Solo per conservarlo un po' meglio, sì".

Paul Rudd e Andy Samberg: l'amicizia anche oltre il SNL

Paul Rudd e Andy Samberg hanno condiviso altri momenti esilaranti, come nel corto Stumblin' del 2010, e hanno entrambi lasciato un'impronta importante in Saturday Night Live. Rudd fa parte del prestigioso Five-Timers Club, mentre Samberg ha fatto parte del cast per sette stagioni ed è uno dei comici più memorabili del programma.

Chissà se prima o poi il quadro troverà una cornice degna... o resterà un segreto ben custodito tra le giacche nell'armadio di Paul Rudd.