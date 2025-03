Anaconda: primo sguardo a Jack Black e Paul Rudd mentre il reboot celebra la fine delle riprese

Selton Mello, una delle star del reboot di Anaconda, ha pubblicato sui social una nuova immagine con Paul Rudd e Jack Black, confermando la fine delle riprese del film.

Il film è stato girato nel Queensland, in Australia, e nel post l'attore è abbracciato dai due protagonisti del reboot, insieme ad una didascalia emozionante.

Il post dal set del reboot di Anaconda

"Fine delle riprese" ha scritto Mello "Un'esperienza indimenticabile". Paul Rudd e Jack Black vengono descritte come 'due persone straordinarie', chiarendo che il nuovo film non è né un remake né un sequel.

Ringraziando tutto il cast e la troupe, Selton Mello ha citato anche altri colleghi come Thandiwe Newton, Steve Zahn e Daniela Melchior, che nel frattempo sono diventati dei nuovi amici.

Il film Anaconda con Jennifer Lopez e il tono più leggero del reboot

Uscito nelle sale nel 1997 e diretto da Luis Llosa, il primo Anaconda aveva come protagonisti Jennifer Lopez, Ice Cube e Jon Voight, e nel corso degli anni è diventato un vero e proprio cult degli anni '90.

Il reboot è stato diretto da Tom Gormican, e l'uscita è prevista per il periodo natalizio del 2025. Rudd e Black sono stati molto attivi sui social network per promuovere il film, per andare oltre la semplice campagna promozionale fatta di trailer e immagini.

Primo piano di Jennifer Lopez

Come confermato dai post social finora pubblicati, il reboot di Anaconda avrà un tono maggiormente leggero e da commedia rispetto al primo film, che mescolava horror, avventura e thriller.