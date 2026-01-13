Paul Rudd ha un pene enorme? La reazione della star Marvel è imperdibile

L'attore è stato protagonista di una nuova intervista che è sconfinata nell'imbarazzo, come accade di consueto in questa trasmissione e Rudd ha dato spesso prova di essere un tipo estremamente scherzoso

Impegnato a promuovere il suo ultimo film, Anaconda, Paul Rudd ha partecipato a una puntata del podcast Take Your Shoes Off con Rick Glassman in cui l'atmosfera si è fatta molto intima.

Il conduttore si è rivolto all'interprete di Ant-Man nei film Marvel dichiarando che quest'ultimo avrebbe un "pene enorme" nel corso della trasmissione, con il conduttore che ha chiaramente espresso il suo stupore per l'anatomia di Rudd. "Non mi ero reso conto che avessi visto il mio pene", è stata la risposta pacata di Rudd.

Tuttavia, date le precedenti buffonate degli attori nel podcast, c'è un grande punto interrogativo sulla sincerità dei commenti di Glassman. Nell'episodio più recente, Rudd e il conduttore stavano discutendo di un momento del loro ultimo incontro, diventato virale a luglio. Una clip mostrava Michael Cera, star di Scott Pilgrim, che fingeva di essere un assistente, portando all'attore del caffè caldo e versandolo accidentalmente sul viso di Rudd.

Living With Yourself: una foto del protagonista Paul Rudd

Paul Rudd e il suo pensiero sulle scene di nudo

L'attore ha quindi affermato di non essersi mai spogliato in un film. Dopo che gli è stato chiesto il motivo, Rudd ha risposto di essere una "persona piuttosto riservata", aggiungendo: "Non voglio andare in giro a sventolare il mio pene".

Ma Glassman non aveva ancora finito con l'argomento e voleva sapere quando Rudd si era reso conto di essere ben dotato. Risposta: probabilmente alle medie, ma era "più imbarazzato" che altro. Questo lo rendeva anche "molto consapevole di sé" quando faceva la doccia dopo la lezione di ginnastica.

L'ultimo progetto di Rudd, la commedia Anaconda, con Jack Black, è uscita nelle sale americane lo scorso dicembre non entusiasmando al box-office, visto lo strapotere di Avatar: Fuoco e Cenere; il film arriverà nelle sale italiane il 5 febbraio prossimo. L'attore riprenderà il ruolo di Ant-Man in Avengers: Doomsday, in uscita il 18 dicembre 2026.