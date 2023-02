Paul Rudd commenta un errore nel montaggio di Avengers: Endgame

Paul Rudd, attualmente sugli schermi con Ant-Man and the Wasp: Quantumania, in una recente intervista ha commentato un errore apparso in Avengers: Endgame. Cosa è successo nella pellicola uscita nelle sale nel 2019?

Sono trascorsi circa quattro anni dall'arrivo nelle sale cinematografiche di Avengers: Endgame, ultima pellicola che ha visto protagonisti i membri originali degli Avengers, e su cui i fan si sono trovati a dibattere per lungo tempo. Una pellicola che ha entusiasmato molti, ma che presenta alcune imperfezioni, e una di queste coinvolge anche Scott Lang.

In un'intervista con Ali Plumb della BBC Radio, la star di Ant-Man and the Wasp: Quantumania Paul Rudd si ritrovato ad affrontare questo errore apparso in Avengers: Endgame.

Nel corso della battaglia finale, il personaggio interpretato da Paul Rudd si ritrova all'interno del suo furgone per collegare alcuni cavi con lo scopo di azionarlo. Quando però la scena torna nel bel mezzo dell'azione, nel corso dello scontro tra gli Avengers e l'esercito di Thanos, un enorme Scott Lang, in versione Ant-Man, appare sullo sfondo.

"Forse c'è un piccolo problema tecnico nel sistema" ha commentato Paul Rudd quando gli è stata fatta notare la presenza di Ant-Man in due posti nello stesso momento. L'attore ha poi proseguito menzionando una scena in particolare del suo ultimo film: "Beh, sai, quando vedrai il nuovo film di 'Ant-Man', vedrai che c'è un momento in cui c'è più di un Ant-Man, e forse è qualcosa di simile... è solo uno sguardo verso il futuro...".

Un errore dunque, come riportato da The Direct, che può essere legato ha una serie di imprevisti che hanno coinvolto i vari dipartimenti. Soprattutto considerando "l'enorme quantità di personaggi e trame" su cui la produzione ha lavorato contemporaneamente.

Intanto, Ant-Man and the Wasp: Quantumania è ora nelle sale cinematografiche, mentre Avengers: The Kang Dynasty uscirà il 2 maggio 2025 e Secret Wars il 1 maggio 2026.