Paul Rudd è stato vittima di uno scherzo ideato da Olivia Colman, ecco il divertente video!

Paul Rudd è stato vittima di un divertente scherzo ideato dall'attrice premio Oscar Olivia Colman.

La star di Ant-Man and the Wasp: Quantumania era ospite della tramissione in onda la mattina su BBC Radio 1 quando ha ricevuto una chiamata da un'ascoltatrice, non potendo immaginare che si trattava della sua amica e collega.

Il conduttore Greg James aveva infatti ideato per Paul Rudd un segmento, intitolato Agony Ant-Man, in cui doveva ascoltare i problemi di alcune persone che avevano telefonato, provando a dare dei consigli.

Olivia Colman aveva sentito che la star della Marvel sarebbe stata ospite del programma e ha mandato un'e-mail a James, chiedendo se poteva fargli uno scherzo, ricevendo ovviamente una risposta affermativa.

Olivia è intervenuta parlando con un forte accento del Galles e dichiarando che voleva un consiglio. Colman ha raccontato: "Sono una tua grandissima fan. Volevo la tua opinione. Cosa faresti se avessi un buon amico che conosci da tanto tempo, da oltre 20 anni. Vi conoscete da quasi metà della vostra vita. E poi questo amico, che non vive in Inghilterra, viene qui e non te l'ha detto. E poi, non solo non te lo ha detto, ma parteipa a uno show radiofonico. Cosa faresti?".

Paul si è iniziato a rendere conto della situazione e ha esclamato: "O mio dio. Oh no!".

L'attrice ha quindi chiesto: "Ti offenderesti?".

Rudd ha spiegato: "Personalmente, se fossi io, assolutamente no. Tendo a dare a tutti il beneficio del dubbio". La star di Ant-Man ha però vissuto una piccola crisi e ha detto: "Oddio, cosa ho fatto? Sto sudando, sto realmente sudando!".

Olivia Colman ha successivamente svelato che ha conosciuto Rudd oltre 20 anni fa perché hanno recitato insieme a teatro e spesso l'attore si fermava a casa sua, per pranzo o per dormire sul pavimento. Paul ha cercato di rimediare al suo errore, non avendo avvisato l'amica che sarebbe arrivato a Londra per promuovere il film della Marvel, spiegando: "Ti voglio davvero bene e mi dispiace realmente non averti avvertita".

Olivia non si è però offesa ed è stata felice di organizzare una cena con il suo amico.