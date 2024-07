Paul Mescal: "Odiavo il mio naso, ma per Il Gladiatore 2 mi è tornato utile"

A quanto pare, se c'è una cosa di cui Paul Mescal si è sempre vergognato, a proposito del proprio aspetto fisico, è il naso, come ha recentemente rivelato nel corso di un'intervista concessa a margine della promozione del sequel de Il Gladiatore.

Sembra che Mescal abbia passato anni a odiare la forma del suo naso, fino a quando non è stato di grande aiuto per assicurarsi il ruolo di protagonista ne Il Gladiatore II, l'attesissimo sequel del film diretto dal regista Ridley Scott.

"Il mio naso è un po' romano", ha affermato Mescal a Vanity Fair in una nuova intervista. "Quindi è stato utile in questo contesto. Il naso che odiavo assolutamente quando ero al liceo - e per il quale venivo preso in giro - è diventato molto, molto utile quando Ridley ha avuto bisogno di qualcuno da inserire nel Gladiatore II".

Paul Mescal ne Il Gladiatore 2

Paul Mescal interpreta Lucius adulto

Il personaggio di Mescal, è legato al Gladiatore originale da un fattore di parentela. Lucius è il figlio di Lucilla (Connie Nielsen, che riprende il ruolo della figlia di Marco Aurelio), il che fa di Lucius il nipote di uno dei più iconici imperatori romani. Ma è cresciuto lontano da Roma: Lucilla lo ha mandato anni fa nella civiltà della Numidia, sulla costa settentrionale dell'Africa, per proteggerlo dalla crescente corruzione della società romana.

Il Gladiatore 2, Pedro Pascal: "Lottare di nuovo con Paul Mescal? Preferirei essere lanciato da un edificio"

Ma nessuno spazio sicuro può durare per sempre. Le forze romane guidate dal generale Marco Acacio (Pedro Pascal) invadono la Numidia e, dopo alcuni brutali combattimenti, fanno prigioniero Lucio. Come il Massimo di Russell Crowe prima di lui, Lucius finisce nell'arena dei gladiatori.

Ci sono però delle differenze tra i personaggi. Dopo tutto, mentre Massimo ha perso la sua famiglia, Lucius ha ancora una madre viva alla corte romana. Ma quando lo vedrà combattere nell'arena, lo riconoscerà? Dopotutto, non si vedono da anni.

Pedro Pascal ne Il Gladiatore 2

Sarà un'altra interpretazione da Oscar?

L'altra grande domanda che tutti si pongono: Mescal sarà all'altezza dell'interpretazione di Crowe che all'epoca gli valse l'Academy Award al miglior attore? Pedro Pascal ha consigliato di non sottovalutare la prestanza fisica del suo più giovane partner sullo schermo.

"È brutale, amico. Io lo chiamo Brick Wall Paul", ha dichiarato Pascal a Vanity Fair. "È diventato così forte. Preferirei essere gettato da un palazzo piuttosto che dover combattere di nuovo contro di lui. Affrontare un uomo così in forma, così talentuoso e così più giovane... A parte il fatto che Ridley è un genio assoluto, Paul è un motivo importante per cui sottoporrei il mio povero corpo a questa esperienza".