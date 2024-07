Paul Mescal: "Sarebbe fantastico se Il Gladiatore 2 e Wicked replicassero il Barbenheimer"

Probabilmente il Barbenheimer è un fenomeno che non si replicherà, ma Paul Mescal ci spera lo stesso e auspica di fare il bis con Il Gladiatore 2 e Wicked, che usciranno nel weekend del Ringraziamento.

"Wickdiator non suona bene, vero? Penso che la mia preferenza andrebbe probabilmente a Glicked se avesse un effetto simile a quello che ha avuto per Barbie e Oppenheimer", ha detto l'attore irlandese a Entertainment Tonight. "Sarebbe fantastico perché penso che questi due film non potrebbero essere più opposti, con Barbie e Oppenheimer ha funzionato. Quindi, incrociamo le dita e auguriamoci che le persone vengano a vedere entrambi i film nel fine settimana di apertura".

Pedro Pascal in una scena de Il Gladiatore 2

Il sequel più atteso

Dopo l'uscita poche ore fa, non si fa che parlare del primo trailer de Il Gladiatore 2, che anticipa l'arrivo del sequel atteso per 24 anni e ambientato decenni dopo gli eventi del primo film.

Paul Mescal interpreta Lucio, figlio dell'Imperatore Commodo (Joaquin Phoenix) e di Lucilla (Connie Nielsen) che combatte nell'arena come gladiatore dopo essere finito in schiavitù in seguito a un'invasione guidata dal generale romano Marcus Acacius (Pedro Pascal). Connie Nielsen è presente anche nel sequel insieme ai nuovi arrivi Denzel Washington, Joseph Quinn e Fred Hechinger.

"Credo che la cosa che mi emoziona maggiormente sia l'omaggio al primo film unito alla nuova direzione intrapresa dal sequel. Penso che ci sia equilibrio tra azione e dimensione politica" ha detto Paul Mescal a E.T.