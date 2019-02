Paul Greengrass sarà il regista di News of the World, il nuovo film con Tom Hanks

Tom Hanks e il regista Paul Greengrass collaboreranno nuovamente in occasione delle riprese del film News of the World, prodotto da 20th Century Fox.

Il lungometraggio è tratto dall'omonimo romanzo scritto nel 2016 da Paulett Jiles e la sceneggiatura è stata firmata da Luke Davies, già sceneggiatore di Lion.

Il romanzo è ambientato nel 1870 e racconta un viaggio attraverso il selvaggio West. Al centro degli eventi ci sarà il Capitano Jefferson Kyle Kidd, un texano che viaggia di città in città per leggere le notizie agli abitanti che non potrebbero sapere in nessun altro modo cosa sta accadendo nel resto del mondo.

Kidd accetta di accompagnare dai suoi zii a San Antonio una bambina di dieci anni è stata salvata dalla tribù Kiowa. che l'aveva rapita dopo aver ucciso la sua famiglia quattro anni prima. La ragazzina, però, non vuole essere salvata e portata dai suoi parenti. I due protagonisti formano un inaspettato legame durante l'avventura e Kidd capirà che il suo lavoro sta per diventare inutile a causa della diffusione dei quotidiani.

Hanks è stato diretto da Greengrass nel film Captain Phillips - Attacco in mare aperto e sarà coinvolto anche come produttore insieme a Gary Goetzman e Gail Mutrux. In estate il premio Oscar sarà impegnato nella promozione dell'atteso Toy Story 4 che proseguirà la storia di Woody, Buzz Lightyear e degli altri simpatici giocattoli creati dal team della Pixar.

Il regista, recentemente, ha realizzato 22 July, il film ispirato a fatti realmente accaduti distribuito in tutto il mondo da Netflix.