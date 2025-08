Paul Giamatti protagonista della serie TV “Hostel” di Eli Roth

La serie TV "Hostel" con Paul Giamatti, prodotta da Eli Roth, è ufficialmente in sviluppo su Peacock, la piattaforma streaming di NBCUniversal.

Il progetto rappresenta un nuovo capitolo nel celebre universo horror creato da Roth, nato nel 2005 con il film cult "Hostel", seguito da due sequel nel 2007 e nel 2011. Se approvato definitivamente, questo adattamento televisivo potrebbe segnare la conclusione della saga.

Peacock svilupperà il nuovo capitolo televisivo di Hostel

Lo sviluppo della serie TV "Hostel" era stato anticipato a giugno 2024, ma solo ora è stato confermato che Peacock ha acquisito i diritti per produrre il progetto. Si tratta di una mossa significativa, dato che la piattaforma sta ampliando il proprio catalogo con contenuti originali e di forte impatto. Eli Roth sarà coinvolto attivamente in diversi ruoli chiave: sceneggiatore, regista e produttore esecutivo.

Derek Richardson e Jay Hernandez in Hostel

Anche i veterani del franchise Mike Fleiss e Chris Briggs, già produttori dei tre film precedenti, torneranno come produttori esecutivi. Lo sviluppo sarà supervisionato da Fifth Season, compagnia nota per la produzione di contenuti seriali a livello internazionale.

Trama e ruolo di Paul Giamatti ancora avvolti nel mistero

Al momento, i dettagli sulla trama della serie e sul personaggio interpretato da Paul Giamatti non sono stati divulgati. Tuttavia, considerando l'approccio viscerale e disturbante dei film originali, è lecito aspettarsi atmosfere intense e tematiche adulte. I film della saga "Hostel" si sono sempre concentrati su turisti ignari che finiscono coinvolti in un sadico gioco di caccia umana organizzato dall'oscuro Elite Hunting Club.

Jay Hernandez in Hostel

Mentre i primi due film sono stati distribuiti al cinema con buoni risultati al botteghino, "Hostel: Part III" è uscito direttamente in home video. La serie, se realizzata, potrebbe quindi offrire una nuova linfa narrativa al franchise, adattandolo a un linguaggio più adatto al formato seriale contemporaneo.

Paul Giamatti continua a sorprendere con ruoli sempre più versatili

Paul Giamatti, considerato uno degli attori più talentuosi della sua generazione, è reduce dal successo di The Holdovers - Lezioni di vita, che gli è valso una candidatura all'Oscar come miglior attore. Nel corso della sua carriera ha alternato ruoli drammatici e brillanti in film come Cinderella Man (che gli valse la nomination come miglior attore non protagonista), Private Parts, Win Win e la serie Billions.

Una scena di Hostel

Il suo coinvolgimento nel progetto Hostel è un segnale chiaro dell'ambizione della serie, che punta a coniugare orrore e qualità recitativa.

Nonostante l'annuncio ufficiale dello sviluppo, non è stata ancora comunicata una data di uscita per la serie TV Hostel. La produzione si trova ancora nelle fasi iniziali, ma l'interesse dei fan del genere horror - e del pubblico affezionato a Giamatti - è già alto. L'unione tra l'immaginario estremo di Eli Roth e il talento di un attore come Giamatti potrebbe portare a una delle serie più discusse dei prossimi anni.