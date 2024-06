Hostel: Paul Giamatti nel cast della serie in fase di sviluppo ispirata ai film horror

Paul Giamatti sarà il protagonista di una serie tv ispirata ai film horror di Hostel, franchise creato da Eli Roth.

Il progetto è in fase di sviluppo tra le fila dello studio di Fifth Season, che ha già portato al successo Scissione sulla piattaforma di streaming Apple TV+.

I primi dettagli della serie Hostel

La serie sarà diretta da Eli Roth, che si occuperà anche della sceneggiatura insieme a Chris Briggs, produttore dei film di Hostel.

Nel team della produzione del progetto destinato al piccolo schermo ci sarà anche Mike Fleiss.

Il primo capitolo della saga horror è arrivato nei cinema nel 2006 e ha gettato le basi per due sequel.

Al centro della trama c'erano dei turisti americani che vengono convinti a compiere un viaggio, diventando però ostaggi di un'organizzazione criminale che compie torture e omicidi.

Jay Hernandez e uno dei torturatori psicopatici di Hostel

Un nuovo tassello della saga horror

La serie è descritta come "un adattamento moderno" del franchise e, attualmente, non sono stati svelati i dettagli del personaggio affidato a Paul Giamatti.

Nei prossimi mesi l'attore premio Oscar sarà particolarmente impegnato: tra i suoi progetti futuri ci sono infatti Downton Abbey 3, le cui riprese sono già iniziate, e un western che verrà diretto da Alexander Payne, con cui collaborerà nuovamente dopo il successo ottenuto con The Holdovers - Lezioni di vita.

Hostel, a fronte di un budget limitato di 4,8 milioni di dollari, ha incassato ben 92 milioni. Il capitolo successivo è invece arrivato a quota 35 milioni, e il terzo è stato distribuito direttamente nel circuito homevideo.