Hostel: Eli Roth dice di avere ancora molto da dire sul franchise horror

Se siete fan dell'horror, immaginiamo che conosciate già gli strazianti film di Eli Roth, Hostel. Il primo episodio è uscito nel 2005, mentre il secondo capitolo, Hostel: Part II, è uscito nel 2007.

La premessa del franchise ruota attorno a un gruppo di giovani backpacker che si ritrovano attirati in una misteriosa e sadica organizzazione che si rivolge a clienti facoltosi che cercano di torturare e uccidere le vittime per il proprio contorto piacere. Attirati dalle promesse di piaceri edonistici in luoghi esotici, gli ignari viaggiatori rimangono intrappolati e subiscono orribili torture per mano dei loro rapitori. Recentemente si è scoperto che Hostel si è ispirato a un terrificante sito web di omicidi.

La serie ha un seguito affezionato, ma la trilogia si è conclusa con una nota negativa con Hostel: Part III del 2011, un'opera distribuita in formato home video che non coinvolge Roth (ha comunque ricevuto il miglior riscontro di critica dei tre).

Nonostante ciò, la maggior parte dei fan di Hostel non lo considera una vera e propria "Parte III" e spera che Roth torni a raccontare un'altra storia ambientata in questo mondo contorto.

Faceless Lady, Meta lancia la prima serie originale in VR di Eli Roth

Eli Roth sul set di Hostel

Le parole di Eli Roth

Da allora il regista è passato a progetti come Borderlands e Thanksgiving (di cui è stato annunciato il sequel). Durante una recente intervista con Comicbookmovie in occasione dell'uscita della seconda stagione di Fright Krewe, Roth ha parlato della possibilità di realizzare un suo Hostel: Parte III.

"Mai dire mai", ha risposto il regista. "Ci sono molte cose a cui sto lavorando di cui non parlo. Mettiamola così: Ho molto altro da dire in quell'universo e ho intenzione di dirlo".

Si tratta di un aggiornamento molto positivo, che significa che il prolifico scrittore e regista ha in programma qualcosa di grosso per Hostel, sia che si tratti di un reboot o di concludere la trilogia horror.