Paul Bettany affianca Tom Hanks nel cast di Here, diretto da Robert Zemeckis

L'attore Paul Bettany è entrato a far parte del cast di Here, il nuovo film di Robert Zemeckis, interpretato anche da Tom Hanks e Robin Wright.

Paul Bettany sarà uno dei protagonisti di Here, il nuovo film diretto dal regista Robert Zemeckis.

Il progetto si ispira alla graphic novel di Richard McGuire e sarà prodotto da ImageMovers e Miramax.

Here viene descritto come un'emozionante e rivoluzionaria odissea attraverso il tempo e i ricordi.

Gli eventi si svolgeranno in un'unica location del New England che diventa progressivamente un luogo che accoglierà una casa. La storia proporrà amore, perdita, difficoltà, speranza e quello che lasciamo dopo la morte, coinvolgendo varie famiglie nel corso di varie generazioni.

Robert Zemeckis collaborerà nuovamente con i protagonisti del nuovo progetto Tom Hanks e Robin Wright, ed Eric Roth, che firmerà la sceneggiatura, dopo il successo di Forrest Gump, arrivato nelle sale quasi 30 anni fa.

Attualmente la produzione non ha svelato i dettagli del ruolo affidato a Paul Bettany, ritornato recentemente nel MCU con la serie WandaVision.