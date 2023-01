Here, Robert Zemeckis userà l'IA per ringiovanire Tom Hanks e Robin Wright

Il regista si affiderà a un sistema di intelligenza artificiale per ringiovanire digitalmente i due attori in vista del suo nuovo film.

Tom Hanks e Robin Wright, insieme ad altri membri del cast, saranno ringiovaniti per il prossimo film di Robert Zemeckis, Here,

La pellicola è l'adattamento della graphic novel di Richard McGuire ambientata in una singola stanza e che segue i suoi abitanti per molti anni. Per farlo si utilizzerà un nuovo strumento guidato dall'intelligenza artificiale, chiamato Metaphysic Live.

Nella giornata di ieri, la società Metaphysic, gestita da Tom Graham, ha rivelato di aver avviato una partnership strategica con CAA per sviluppare strumenti e servizi di intelligenza artificiale per i suoi clienti, anche se i dettagli dell'accordo non sono stati rivelati.

In un comunicato, Joanna Popper, chief metaverse officer di CAA, ha dichiarato che l'agenzia è impaziente di collaborare con Metaphysic, poiché la sua tecnologia "combinata con il suo approccio etico e la sua leadership di pensiero" potrebbe "sbloccare un'incredibile opportunità per l'industria dell'intrattenimento e non solo".

Forse più conosciuta per essere usata dal celebre @DeepTomCruise o per i deepfakes presenti in America's Got Talent, l'azienda tecnologica sostiene che il suo nuovo strumento Metaphysic Live potrà essere usato per creare "faceswap fotorealistici ad alta risoluzione ed effetti di de-invecchiamento per le performance degli attori, in diretta e in tempo reale, senza bisogno di ulteriori lavori di compositing o VFX".

I piani prevedono che Metaphysic Live venga utilizzato "ampiamente" nel film di Zemeckis per generare sostituzioni di volti e de-invecchiamento. "Sono sempre stato attratto dalla tecnologia che mi aiuta a raccontare una storia. Con Here, il film semplicemente non avrebbe funzionato senza che i nostri attori si trasformassero senza soluzione di continuità in versioni più giovani di loro stessi. Gli strumenti di intelligenza artificiale di Metaphysic fanno esattamente questo, in modi che prima erano impossibili", ha dichiarato Zemeckis in un comunicato.

"Dopo aver testato ogni tipo di tecnologia di sostituzione del volto e di de-invecchiamento oggi disponibile, Metaphysic è chiaramente il leader mondiale dei contenuti AI di qualità e la scelta perfetta per questo film incredibilmente impegnativo ed emozionante."