Here: Michelle Dockery nel cast del film diretto da Robert Zemeckis

Michelle Dockery sarà la protagonista del nuovo film Here, diretto da Robert Zemeckis, tratto dalla graphic novel di Richard McGuire.

Il progetto sarà prodotto da Sony Pictures e Miramax, in collaborazione di Playtone e ImageMovers.

Here avrà nel proprio cast, oltre alla nuova arrivata Michelle Dockery, anche Tom Hanks, Robin Wright, Kelly Reilly e Paul Bettany.

La sceneggiatura è firmata da Robert Zemeckis in collaborazione con Eric Roth.

Michelle Dockery è di nuovo Lady Mary: "Downton Abbey è sempre stato all'avanguardia"

La storia sarà ambientata in un futuro distante e al centro della trama ci sarà un gruppo di personaggi che hanno vissuto per anni nella stessa stanza.

McGuire ha aveva ideato Here come un fumetto di sole sei pagine nel 1957 e, oltre 50 anni dopo, è stata pubblicata la graphic novel.

Dockery, famosa in tutto il mondo grazie alla serie Downton Abbey in cui ha avuto la parte di Lady Mary Crawley, prossimamente sarà protagonista sul grande schermo anche grazie al thriller Boy Kills World di Bill Skarsgard e Jessia Rothe.