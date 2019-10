Patrick Stewart tra gli ospiti di Lucca Comics & Games 2019

Sir Patrick Stewart sarà tra gli ospiti principali della 53°edizione di Lucca Comics & Games insieme ad altri attori del cast delle nuova serie Amazon Original, Star Trek: Picard.

Tom Hardi e Patrick Stewart in Star Trek la nemesi

Venerdì 1 Novembre il celebre attore britannico, accompagnato da alcuni colleghi dal cast, tra cui Isa Briones, Santiago Cabrera, Michelle Hurd e Evan Evagora, salirà sul palco per annunciare il ritorno di Picard ai fan di Star Trek di tutto il mondo, svelando in anteprima alcuni dettagli sulla nuova serie. Star Trek: Picard debutterà su Amazon Prime Video il 24 gennaio 2020.

Inoltre, per rendere omaggio a una tra le più amate e talentuose star del teatro, del cinema e della televisione, Lucca Comics & Games assegnerà a Patrick Stewart un posto d'onore nella "Walk of Fame" del festival, dove hanno lasciato le proprie impronte alcuni tra i più celebri artisti del mondo del cinema, dei fumetti e dei videogiochi. Gli altri attori del cast si uniranno a Sir Patrick Stewart nell'evento dell'area Movie di Lucca Comics & Games, a cura di QMI-Stardust.

In Star Trek: Picard, Sir Patrick Stewart indosserà nuovamente l'uniforme del leggendario Jean-Luc Picard, iconico ruolo che ha interpretato nelle sette stagioni di Star Trek: The Next Generation. La nuova serie seguirà le vicende del celebre capitano in un nuovo capitolo della sua vita. Nel cast di Star Trek: Picard, Stewart sarà affiancato da Isa Briones, Santiago Cabrera, Michelle Hurd, Allison Pill, Harry Treadaway e Evan Evagora.

La serie è prodotta da CBS Television Studios in collaborazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Alex Kurtzman, Michael Chabon, Akiva Goldsman, James Duff, Patrick Stewart, Heather Kadin, Rod Roddenberry e Trevor Roth sono i produttori esecutivi, Aaron Baiers (Secret Hideout) è co-produttore esecutivo e Kirsten Beyer supervising producer. La regia dei primi tre episodi è di Hanelle Culpepper.

Star Trek Picard sarà disponibile in streaming su Amazon Prime Video in più di 200 paesi in tutto il mondo.