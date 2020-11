Patrick Schwarzenegger: torta con gli addominali di Lenny Kravitz per il compleanno della mamma

Patrick Schwarzenegger e il resto del clan hanno festeggiato il compleanno della mamma, Maria Shriver, ex moglie di Arnold Schwarzenegger, con una torta su cui compaiono gli addominali di Lenny Kravitz.

Patrick Schwarzenegger ha rivelato a Andy Cohen di aver messo in imbarazzo la madre regalandole una torta con sopra riprodotta la copertina di Men's Health dedicata a Lenny Kravitz e ai suoi addominali.

In un'intervista a Today, Patrick Schwarzenegger ha parlato di come sua madre sia sempre attenta alle buone maniere e alle regole, quindi la torta sexy regalatale dai figli deve averla presa in contropiede anche se, dopo il primo momento di sconcerto, la Shriver sembra aver colto il lato umoristico del regalo. D'altronde dopo essere stata sposata così tanti anni con Arnold Schwarzenegger, dovrebbe avere una certa esperienza in fatto di muscoli.

