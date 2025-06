Patrick Schwarzenegger nel cast di Love Of Your Life con Margaret Qualley: il nuovo film di Amazon MGM

Patrick Schwarzenegger è appena entrato nel cast di Love Of Your Life di Amazon MGM Studios, dove reciterà al fianco della star di The Substance, Margaret Qualley.

Dopo aver ottenuto ottimi consensi per il suo ruolo nella terza stagione di The White Lotus, Patrick Schwarzenegger ha già scelto il suo prossimo progetto. Secondo quanto riportato da Deadline, l'attore affiancherà Margaret Qualley nel film Love Of Your Life, prodotto da Amazon MGM Studios.

La regia sarà curata da Rachel Morrison, nota direttrice della fotografia alla sua seconda prova dietro la macchina da presa, mentre la sceneggiatura è firmata da Julia Cox. La produzione è affidata a Ryan Gosling e Jessie Henderson attraverso la loro casa di produzione Open Invite Entertainment.

Attualmente, non sono stati rivelati dettagli ufficiali sulla trama, ma il film ha già attirato l'attenzione dell'industria. Sempre secondo Deadline, la sceneggiatura è stata al centro di una delle gare d'acquisto più combattute dell'anno, con numerosi studios in lizza per assicurarsi i diritti del progetto. Alla fine, è stata proprio la Open Invite Entertainment a spuntarla, con Amazon MGM Studios che ha dato il via libera alla produzione.

Dopo l'acquisizione, la scelta del cast è diventata prioritaria. Margaret Qualley era considerata fin dall'inizio una delle favorite per il ruolo principale, grazie anche a un primo incontro con la regista Rachel Morrison avvenuto nei primi mesi del 2025. La conferma di Patrick Schwarzenegger completa il cast principale e segna un nuovo capitolo importante nella carriera dell'attore.

Patrick Schwarzenegger: una carriera in ascesa

Schwarzenegger ha recentemente ottenuto un notevole riscontro per la sua interpretazione di Saxon nella terza stagione della serie HBO The White Lotus, firmata da Mike White. Il personaggio del fratello maggiore dei Ratliff gli ha fatto guadagnare l'attenzione della critica e potrebbe garantirgli un posto tra i candidati agli Emmy, con le votazioni attualmente in corso.

Il sole a mezzanotte - Midnight Sun: Patrick Schwarzenegger e Bella Thorne in una scena del film

Nel corso dell'anno, ha anche interpretato il ruolo di Tim Tebow nella serie American Sports Story, prodotta da Ryan Murphy. In precedenza, è apparso in diversi progetti di rilievo, tra cui la serie limitata The Staircase su HBO Max, candidata agli Emmy, e The Terminal List su Prime Video, oltre allo spin-off Gen V, ambientato nell'universo di The Boys.

Schwarzenegger ha inoltre recitato nel film Moxie di Netflix, diretto da Amy Poehler, e nel thriller di fantascienza Warning, girato lo scorso anno. Altri titoli nel suo curriculum includono il crime drama Echo Boomers, il thriller psicologico Daniel Isn't Real, il teen drama Midnight Sun e la serie The Long Road Home, nominata ai Critics Choice Television Awards come miglior serie limitata.