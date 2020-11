Chi è Patrick Schwarzenegger, il figlio di Arnold Schwarzenegger

Patrick Schwarzenegger è il protagonista de Il sole a mezzanotte - Midnight Sun, film che lo vede recitare al fianco di Bella Thorne nel ruolo di Charlie. Classe 1993, è il terzo figlio di Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver, nonché il pronipote di John F. Kennedy, il 35esimo Presidente degli Stati Uniti.

Il sole a mezzanotte - Midnight Sun: Patrick Schwarzenegger in una scena del film

Il pubblico internazionale ha avuto modo di conoscerlo meglio attraverso Il sole a mezzanotte - Midnight Sun, eppure quello diretto da Scott Speer non è stato il primo film interpretato da Patrick Schwarzenegger. Il suo esordio sul grande schermo risale infatti alla metà degli anni duemila, quando ancora ragazzino ebbe un piccolo ruolo ne Gli scaldapanchina. Con il passare del tempo, ha ricoperto parti secondarie in Stuck in Love del 2012, Un weekend da bamboccioni 2 del 2013 e Manuale scout per l'apocalisse zombie del 2015, mentre nel 2016 ha interpretato Bud in Dear Elanor di Kevin Connolly.

Il sole a mezzanotte - Midnight Sun: Patrick Schwarzenegger e Bella Thorne in una scena del film

La popolarità è però arrivata nel 2018 con Il sole a mezzanotte - Midnight Sun, film che lo ha visto recitare al fianco di Bella Thorne: i due hanno interpretato rispettivamente Charlie Reed e Katie Price, la giovane coppia protagonista di una storia d'amore pronta a superare qualsiasi ostacolo, soprattutto quello rappresentato dallo Xeroderma pigmentoso, condizione genetica rara con cui Katie deve fare i conti sin dalla sua infanzia e che comporta una sensibilità pericolosa alla luce solare. Parallelamente al suo percorso cinematografico, Patrick Schwarzenegger si è fatto strada nel mondo della moda, maturando diverse esperienze come modello e producendo una sua linea di abbigliamento.

John F. Kennedy

Come il suo cognome lascia ben intuire, Patrick altro non è che il figlio di Arnold Schwarzenegger, storico attore statunitense ed ex governatore della California. Sua madre è Maria Shriver e, proprio attraverso lei, è imparentato con la famiglia Kennedy, essendo pronipote del presidente degli Stati Uniti John F.Kennedy, nonché dei senatori statunitensi Robert F.Kennedy e Ted Kennedy. Ha poi due sorelle maggiori, Katherine e Christina, un fratello minore, Christopher, ed un fratellastro paterno più giovane, Joseph. Ricordiamo che Katherine, di quasi 31 anni, è la moglie del celebre attore Chris Pratt.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Patrick Schwarzenegger ha avuto una relazione di 6 mesi con la cantante Miley Cyrus tra il 2014 ed il 2015. A partire dal 2016, invece, porta avanti una relazione con la modella Abby Champion.