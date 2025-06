The White Lotus: Patrick Schwarzenegger svela come ha scoperto l'esistenza della parodia porno

Patrick Schwarzenegger è stato protagonista della stagione 3 di The White Lotus con un ruolo molto discusso che ha ispirato persino un film per adulti.

Patrick Schwarzenegger ha svelato di aver scoperto l'esistenza della parodia porno della stagione 3 della serie The White Lotus mentre era in palestra.

Il figlio d'arte ha avuto la parte di Saxon Ratliff negli episodi dello show antologico ambientato in Thailandia e il suo personaggio è coinvolto anche in una situazione incestuosa.

Una scoperta davvero inaspettata

Durante un'intervista rilasciata a W Magazine, Patrick Schwarzenegger ha commentato la particolare conseguenza della sua esperienza vissuta sul set della serie di Mike White.

La star di The White Lotus ha raccontato: "La scorsa settimana ero in palestra con due dei miei amici. E un tizio è venuto verso di me e ha detto: 'Amo il tuo lavoro e dovevo venire a ringraziarti perché il mio fidanzato ha appena ottenuto il ruolo di Saxon Ratliff in The Tight Lotus'".

Patrick ha proseguito ammettendo il suo stupore: "Ho detto: 'Di cosa si tratta?'. E mi ha detto: 'Tight Lotus, è un nuovo porno che sta per essere distribuito!'. Ho replicato: 'Scusami?'. E ha detto: 'Sì, sta interpretando il tuo ruolo'. Ho reagito pensando 'O mio dio'".

L'annuncio della parodia porno era avvenuto un mese fa. Il progetto è sviluppato e prodotto dalla casa di produzione specializzata in film per adulti Men.com.

La 'trama' sembra sia ispirata alle puntate arrivate sugli schermi a partire da aprile e che avevano come star, oltre a Schwarzenegger, anche Walton Goggins, Carrie Coon, Leslie Bibb, Jason Isaacs e Aimee Lou Wood.

Il futuro dello show

La serie antologica The White Lotus ha già ottenuto il rinnovo da parte di HBO e il creatore del progetto, parlando della prossima location al centro della trama, ha recentemente dichiarato:"Per la quarta stagione voglio un po' allontanarmi dal linguaggio visivo delle onde che si infrangono sugli scogli. Ma c'è sempre spazio per altri omicidi negli hotel White Lotus".

La prima stagione era ambientata alle Hawaii, la seconda in Italia e la terza in Thailandia. Non resta quindi che attendere per scoprire il futuro dello show.