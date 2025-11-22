Patrick Dempsey corre incontro al pericolo nel trailer della serie Memory of a Killer

Fox ha condiviso online il trailer della nuova serie Memory of a Killer, in cui Patrick Dempsey avrà il ruolo di un assassino che inizia a soffrire di Alzheimer.

Il progetto realizzato per il piccolo schermo si ispira a un thriller belga intitolato Le Memoire du Tueur e debutterà sugli schermi americani in gennaio.

Cosa racconta Memory of a Killer

Al centro della trama degli episodi di Memory of a Killer ci sarà Angelo Doyle, interpretato da Patrick Dempsey, un assassino su commissione che sta perdendo la sua memoria.

Mentre inizia a soffrire per causa dell'Alzheimer, l'uomo inizia lentamente a riguadagnare la sua coscienza.

Con il suo amico Dutch (Michael Imperioli), che lavora come chef in un ristorante usato come copertura della sua impresa criminale, Angelo deve inoltre cercare di salvare la sua famiglia dal pericolo.

Ecco il nuovo trailer:

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La sinossi ufficiale diffusa da Fox anticipa che Angelo è pieno di risorse e incredibilmente talentuoso, essendo uno dei migliori nel suo campo. L'uomo verrà tuttavia messo alla prova come mai accaduto prima nella sua vita, e ogni minuto sarà importante.

Tutto diventerà ancora più difficile quando scoprirà che la recente morte della moglie potrebbe non essere però un incidente e qualcuno inizia a prendere di mira sua figlia, che è incinta. Angelo deve quindi dare la caccia al suo nemico mortale mentre continua ad agire senza rivelare la sua diagnosi e tornando a casa in tempo per cucinare la cena per la figlia.

Il cast della serie

Nel cast ci sono anche Richard Harmon nel ruolo dell'assassino chiamato Joe, Odeya Rush che interpreta la figlia Maria, Daniel David Stewart nei panni di Jeff, Peter Gadiot che sarà il detective Dave, e Gina Torres con il ruolo dell'agente speciale Linda Grant.

La serie, con star l'ex protagonista di Grey's Anatomy e della serie Diavoli (di cui potete leggere la nostra recensione) stata scritta da Ed Whitmore e Tracey Malone, mentre la produzione è curata da Warner Bros Television e FOX Entertainment.