Patrick Dempsey è un assassino pronto a entrare in azione nel teaser di Memory of a Killer

Patrick Dempsey tornerà presto in tv con una nuova serie intitolata Memory of a Killer, di cui Fox ha condiviso il primo teaser.

Il progetto debutterà sugli schermi americani nel mese di gennaio e, per ora, non è stata svelata la data di uscita prevista a livello internazionale o dove bisognerà sintonizzarsi per vedere le puntate.

Cosa racconterà la serie con Dempsey

Memory of a Killer si ispira al thriller belga La memoire du Tueur ed è stata scritta da Ed Whitmore e Tracey Malone.

Il teaser, sulle note di Behind Blue Eyes del gruppo The Who, mostra le prime scene tratte dagli episodi in cui Patrick Dempsey avrà la parte di Angelo Ledda.

Il protagonista della storia è un killer su commissione che conduce una pericolosa doppia vita e nasconde un segreto personale, avendo scoperto di soffrire di Alzheimer.

Ecco il video:

Il cast di Memory of a Killer

Tra gli interpreti dello show ci sarà anche Michael Imperioli nella parte di Dutch, amico da molto tempo di Angelo e chef di successo. Il suo ristorante, inoltre, viene usato per gestire le attività criminali del killer.

Nel cast ci saranno poi Richard Harmon nel ruolo dell'assassino Joe; Odeya Rush che interpreta la figlia del protagonista che si chiama Maria; Daniel David Stewart nella parte di Jeff, marito di Maria; Peter Gadiot che è il detective Dave; e Gina Torres nei panni dell'agente speciale Linda Grant.

Warner Bros Television e Fox Entertainment hanno collaborato alla produzione dello show e nel team dei produttori ci sono Whitmore, Malone, Cathy Schulman e David Schulner.

Patrick Dempsey è da molti anni uno dei volti più amati e apprezzati del piccolo schermo. Dopo aver interpretato Derek Shepherd in Grey's Anatomy accanto a Ellen Pompeo, che ha recentemente parlato della lotta affrontata per ottenere un equo compenso, l'attore è stato protagonista anche di altri progetti, tra cui Diavoli accanto all'attore italiano Alessandro Borghi. I fan della star possono ora attendersi un'altra interpretazione carismatica e affascinante grazie a un personaggio complesso e a un'atmosfera che sembra ben calibrata tra thriller e dramma umano.