Patrick Dempsey fa sbiancare i fan dandoci un taglio (di capelli) decisamente netto

Dite pure addio alla seducente chioma che da sempre caratterizza il fascino di Patrick Dempsey. L'attore 56 enne, conosciuto principalmente per il suo ruolo in Grey's Anatomy, ha deciso di darci un taglio, lasciando sbigottiti tutti i suoi fan.

La testimonianza di questo "atto ignominioso" è spuntata di recente sui social, attraverso un video pubblicato sul profilo Instagram della moglie Jillian, in cui vediamo Patrick Dempsey rasarsi i capelli quasi a zero da solo, guardando verso la telecamera che lo sta riprendendo.

In accompagnamento al filmato, una frase per i più scossi: "Vi siete mai rasati la testa? Guarda @patrickdempsey usare le forbici per eliminare i capelli tinti da un precedente ruolo e ricominciare da capo!".

I commenti sotto al video sono la parte più esilarante del gesto, con fan che hanno elogiato il nuovo stile di Patrick Dempsey e persone che ne stanno soffrendo terribilmente, quasi come se stessero piangendo la perdita di una persona cara.

Durante una recente intervista con People, Jillian Dempsey ha giustificato questa scelta del marito definendola una "rinascita" stilistica di cui aveva bisogno dopo le ultime apparizioni con i capelli biondo platino: "Patrick aveva da poco tinto i capelli biondo platino per un progetto. Per far ricrescere il suo colore in modo naturale dovevamo dargli un taglio, così da far ripartire la crescita nel modo più spontaneo e omogeneo possibile".