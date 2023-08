La Passione di Cristo 2, annunciato l'inizio delle riprese del sequel

La produzione del sequel deLa passione di Cristodi Mel Gibson, intitolato Resurrection, dovrebbe iniziare nel gennaio 2024, a quasi due decenni di distanza dall'uscita nelle sale del primo capitolo.

Il sequel sarà diretto nuovamente da Gibson, con Jim Caviezel che riprenderà il ruolo di Gesù, la cui miracolosa resurrezione sarà al centro della trama del film. Di recente Mel Gibson ha dichiarato in un'intervista di aver realizzato due sceneggiature ed una di queste è come 'un viaggio acido' che porterà il pubblico in 'altri regni'. Il regista non ha specificato quale dei due script sarà destinato al film.

La Passione di Cristo racconta gli ultimi giorni di vita terrena di Gesù e la sua crocifissione. Oltre a Caviezel nel ruolo principale, il film include anche Maia Morgenstern nel ruolo di Maria, Monica Bellucci nei panni di Maria Maddalena, Francesco De Vito nel ruolo di Pietro, Luca Lionello nei panni di Giuda e diversi altri attori nostrani all'interno di un cast internazionale.

L'incasso del primo film si attestò sui 612 milioni di dollari a fronte di un budget da 30 milioni. La critica accolse il film in maniera contrastante.