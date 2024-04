La passione di Cristo, Mel Gibson: 'Il sequel arriverà molto presto'

Dopo numerosi ritardi sulla tabella di marcia, il sequel de La passione di Cristo potrebbe finalmente concretizzarsi. La sceneggiatura del film è stata finalmente completata da Randall Wallace insieme a Mel Gibson.

Passion

James Caviezel tornerà nei panni di Gesù Cristo, già interpretato nel film di vent'anni fa, e la produzione potrebbe iniziare molto presto. Le riprese si svolgeranno tra il Messico e Roma, così come confermato ormai da diverso tempo ma lo scorso anno Mel Gibson fermò tutto, perché insoddisfatto della stesura dello script.

Sequel in due parti

Mel Gibson ha dichiarato che il sequel sarà suddiviso in due parti e sarà molto più filosofico e poetico rispetto al precedente, una sorta di 'discesa agli inferi di Gesù'. La passione di Cristo è uno dei film più divisivi diretti da Mel Gibson, che in carriera ha lavorato dietro la macchina da presi a film molto cruenti come Braveheart - Cuore impavido, che gli ha fruttato un Oscar al miglior film e uno alla miglior regia, Apocalypto e La battaglia di Hacksaw Ridge.

La passione di Cristo racconta le ultime dodici ore di vita di Gesù (Jim Caviezel), dall'orto degli ulivi fino all'arresto, la condanna a morte decisa dalla folla, alla quale si è appellato Ponzio Pilato, la violenta flagellazione e la crocifissione. Il sequel affronterà in due parti la Resurrezione, e racconterà un'altra fase della narrazione su Gesù Cristo. Negli ultimi anni, Mel Gibson ha lavorato soprattutto davanti all'obiettivo, in film come Bandit al fianco di Josh Duhamel, On the line, nel ruolo di un conduttore radiofonico che riceve la telefonata di un ascoltatore che intende uccidere la propria famiglia, Bomb Squad, Omicidio a Los Angeles, Father Stu e Agent Game, tutti in uscita nel 2022.

Da regista, Mel Gibson debuttò nel 1993 con il film L'uomo senza volto, nel quale recitò anche da protagonista nel ruolo di un ex insegnante con il volto sfigurato, al quale si rivolge un dodicenne con l'obiettivo di entrare all'accademia militare.