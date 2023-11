La passione di Cristo: il sequel di Mel Gibson sarà diviso in più parti

Il sequel de La passione di Cristo, film di Mel Gibson uscito nel 2004, si intitolerà The Passion of the Christ: Resurrection e potrebbe essere diviso in più parti. Sulla pagina IMDb ufficiale dedicata al film, infatti, il titolo è indicato come "Parte 1"; ciò potrebbe aver confermato che il sequel verrà diviso in due, o più, capitoli.

Già qualche mese fa, durante un'intervista, Jim Caviezel (interprete di Gesù nel primo film, che tornerà per il sequel) aveva stuzzicato sulla possibilità di dividere il nuovo film in più parti: "Mel Gibson ci sta lavorando. In questo momento sta girando un film con [Mark] Wahlberg, quindi lo sta finendo, ma è su questo film da molto, molto tempo. Sarà il film più grande della storia. Potrebbero essere due film. Potrebbero essere tre, ma penso che siano due."

James Caviezel in La passione di Cristo

Durante un'intervista recente, Mel Gibson ha aggiornato i fan a proposito de La passione di Cristo 2, confermando la realizzazione del tanto atteso sequel e rivelando che il nuovo capitolo del dramma biblico sarà come "un viaggio sotto acido". Mel ha anche svelato che "ovviamente sarà interpretato da Jim Caviezel" e che "uscirà molto presto".

Riguardo al motivo per cui il progetto ha impiegato quasi un decennio per svilupparsi, Gibson ha spiegato che il sequel è "un'impresa enorme" che non si può affrontare "in fretta" e "con leggerezza", perché è necessario considerare attentamente ciò che si deve mostrare per essere all'altezza della tematica trattata.