I migliori film da vedere a Pasqua

Uova di cioccolato, conigli pasquali, colombe e rami d'ulivo: sono queste le prime cose che ci vengono in mente quando pensiamo alla Pasqua. Mai come quest'anno, però, Pasqua significa anche festeggiamenti casalinghi. E quale modo migliore per riprendersi dalle abbuffate a tavola se non godendosi un bel film?

Da soli, in compagnia o insieme a tutta la famgiia, sono davvero tante le pellicole adatte a questo giorno di festa: da Jesus Christ Superstar a Chocolat, da Tutti insieme appassionatamente a Il principe d'Egitto, ecco i 20 migliori film da vedere a Pasqua, sgranocchiando gli ultimi rimasugli dell'uovo.

1. Le 5 leggende (2012)

Le 5 leggende: Santa Claus, Jack Frost, il Calmoniglio e Sandman e la Fatina dei dentini in una scena

Iniziamo la nostra lista dei migliori film da vedere a Pasqua con una pellicola d'animazione che vede protagonista un gruppo di eroi amatissimi dai bambini: Babbo Natale, la Fatina dei denti, Sandman, Jack Frost e, ovviamente, l'immancabile Coniglio pasquale. Le 5 leggende, questo il titolo del film DreamWorks diretto da Peter Ramsey e datato 2012, racconta la storia di questi cinque guardiani in lotta contro il peggiore incubo di tutti i bambini: l'Uomo Nero. Riusciranno i nostri eroi a proteggere i sogni dei più piccoli e a riportare la speranza nel mondo? Potete scoprirlo guardando il film, disponibile sul catalogo Infinity.

Le 5 leggende: i protagonisti del film in una sequenza

2. Chocolat (2000)

Chocolat: una scena con Juliette Binoche e Johnny Depp

Perfetto per il periodo pasquale e per tutti gli amanti del cioccolato, Chocolat è un film che vi farà davvero venire l'acquolina in bocca. Diretto da Lasse Hallström e con Juliette Binoche e Johnny Depp, la pellicola racconta la storia di Vianne Rocher, cioccolatiera giramondo che decide di aprire una pasticceria in un piccolo e conservatore villaggio francese proprio durante il periodo di Quaresima. Il suo arrivo, ovviamente, destabilizzerà la tranquilla vita del paese, risvegliando i desideri nascosti di alcuni abitanti e scatenando, invece, le ire di altri.

3. Il principe d'Egitto (1998)

Il Principe d'Egitto: un'immagine del film

Pellicola d'animazione sulla vita di Mosè, Il principe d'Egitto è il remake animato del film degli anni Cinquanta I dieci comandamenti. La storia, ambientata durante la schiavitù del popolo ebraico in territorio egiziano, racconta la vita di Mosè, dal suo ritrovamento sulle rive del Nilo da parte della regina Miriam fino alla liberazione degli ebrei, grazie alla biblica separazione delle acque del Mar Rosso. Un film per tutta la famiglia caratterizzato da una splendida colonna sonora; tra i vari riconoscimenti ricevuti, infatti, la pellicola si è anche guadagnata un Oscar alla miglior canzone (When You Believe cantata da Whitney Houston e Mariah Carey).

4. Noah (2014)

Noah: Russell Crowe con Jennifer Connelly in una scena del film

Film del 2014 per la regia di Darren Aronofsky e con protagonista Russell Crowe, Noah porta sul grande schermo la storia del ben noto patriarca biblico e della sua Arca. Estremamente fedele ai capitoli della Genesi che narrano del diluvio universale ma anche coerente con la grandiosità hollywoodiana, il lungometraggio vede la partecipazione di attori come Anthony Hopkins, Emma Watson, Jennifer Connelly e Logan Lerman.

5. Peter Rabbit (2018)

Peter Rabbit: Domhnall Gleeson in un momento del film

Se siete dei fan del coniglio pasquale, non potrete non amare Peter Rabbit, pellicola a tecnica mista basata sul racconto di Beatrix Potter. Il coniglietto protagonista non distribuisce uova di cioccolato ma si diverte, insieme alle sorelle e al cugino, a combinare un sacco di guai nell'orto del vicino, il burbero Thomas McGregor Sr. Una splendida trasposizione sul grande schermo del piccolo eroe tutto pelo che ha affascinato intere generazioni.

Peter Rabbit: una scena del film

6. La gabbianella e il gatto (1998)

La gabbianella e il gatto: una scena del film d'animazione

Tratto dal romanzo Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare dello scrittore cileno Luis Sepulveda, La gabbianella e il gatto è un film d'animazione italiano datato 1998 e diretto da Enzo D'Alò. Ambientato ad Amburgo, la pellicola racconta la tenera storia del gatto Zorba e della promessa fatta a una gabbiana in punto di morte: covare il suo uovo, prendersi cura del nascituro e insegnare al piccolo a volare. Una favola che è un inno alla diversità e all'integrazione, il perfetto film da vedere a Pasqua con i bambini e che potete trovare sulla piattaforma streaming di Infinity.

7. Jesus Christ Superstar (1973)

Una scena di Jesus Christ Superstar

Se siete degli amanti dei musical, le vacanze pasquali possono essere il momento perfetto per vedere (o rivedere) Jesus Christ Superstar, adattamento cinematografico della celebre opera di Broadway e diretto da Norman Jewison. Un bravissimo Ted Neeley veste i panni di Gesù in questa narrazione rock degli ultimi sette giorni di vita del nazareno, con un punto di vista assolutamente inedito: quello di Giuda Iscariota (Carl Anderson).

8. Il piccolo principe (2015)

Il piccolo principe: una nuova immagine del lungometraggio animato

Basato sull'omonimo e amatissimo romanzo scritto da Antoine de Saint-Exupéry, Il piccolo principe è una pellicola animata delicatissima e dal sapore nostalgico. La trama non segue passo passo la narrazione del libro ma ha come protagonista una bambina particolarmente matura per la sua età e un vecchietto eccentrico, ex aviatore e suo vicino di casa. I due, diventati amici inseparabili, intraprenderanno insieme un viaggio straordinario attraverso il diario dell'anziano pilota. Se Il piccolo principe è uno dei vostri romanzi del cuore, potete vedere questa bella trasposizione cinematografica su Infinity.

Il Piccolo Principe: il piccolo principe con la volpe in una scena del film d'animazione

9. Easter Parade - Ti amavo senza saperlo (1948)

Fred Astaire e Judy Garland nel film Easter Parade - Ti amavo senza saperlo

Se il cinema classico è la vostra passione, non potete certo lasciarvi sfuggire Easter Parade - Ti amavo senza saperlo, pellicola musicale del 1948 che vede protagonisti i meravigliosi Fred Astaire e Judy Garland. Diretto da Charles Walters, il film è la storia d'amore tra un ballerino e una star (inizialmente) senza talento per la danza nella quale musica e romanticismo la fanno da padroni.

10. La fabbrica di cioccolato (2005)

Freddie Highmore in una scena de La fabbrica di cioccolato

Il tema non sarà quello pasquale ma, di certo, se parliamo di cioccolato non può non venirci in mente la pellicola del 2005 diretta da Tim Burton e interpretata da un eclettico Johnny Depp. Basato sull'omonimo romanzo di Roald Dahl, La fabbrica di cioccolato vede protagonista il piccolo Charlie Bucket (Freddie Highmore), un ragazzino tanto generoso quanto povero che, grazie a un colpo di fortuna, riesce a realizzare il suo sogno: poter visitare la misteriosa fabbrica di cioccolato di Willy Wonka.

11. Chi ha incastrato Roger Rabbit (1988)

chihaincastrato

Sicuramente è molto lontano da quello che porta le uova colorate ai più piccoli ma pur sempre di un coniglio si tratta. Stiamo parlando del protagonista orecchiuto di Chi ha incastrato Roger Rabbit, pellicola a tecnica mista del 1988 per la ragia di Robert Zemeckis. Ambientato a Hollywood negli anni '40, il film segue le vicissitudini di Roger Rabbit, un attore cartone animato in crisi a causa di un presunto tradimento della moglie, la formosa e appariscente Jessica Rabbit. Sulla questione verrà chiamato a indagare l'investigatore privato Eddie Valiant (Bob Hoskins).

12. Brian di Nazareth (1979)

Brian di Nazareth

Per una Pasqua all'insegna delle risate, vi consigliamo Brian di Nazareth, terzo lungometraggio diretto e interpretato dal gruppo comico britannico Monty Python. Il film rappresenta una brillante satira sulla nascita delle religioni, raccontando la storia di Brian (Graham Chapman), nato contemporaneamente a Gesù e cresciuto tra i maltrattamenti della madre e un incredibile desiderio di rivalsa.

13. Ooops! Ho perso l'arca... (2015)

Ooops! Ho perso l'arca: Leah e Finny in una scena del film animato

Un altro film ispirato al racconto biblico del diluvio universale ma, questa volta, in versione animata: stiamo parlando di Ooops! Ho perso l'arca, film realizzato in computer animation e disponibile sul catalogo di Infinity. L'arca è pronta a partire ma Finny e Leah, due buffi cuccioli rispettivamente esemplari dei Nasocchioni e dei Musoni, cadono in mare per sbaglio. I loro genitori dovranno quindi mettere da parte le loro diversità per intraprendere un pericoloso viaggio alla ricerca dei due naufraghi.

14. Garfield il supergatto (2009)

Una scena di Garfield il supergatto con il protagonista

Se dopo il pranzo di Pasqua vi sentite leggermente appesantiti, potete consolarvi guardando Garfield il supergatto, pellicola animata con protagonista il gatto più ingordo del mondo. In questo lungometraggio a lui dedicato, il compito del pigro felino domestico sarà quello di salvare il mondo e i suoi amici dall'arrivo di Garzooka, muscoloso alter ego di Garfield. Potete trovare questo film sfogliando il catalogo della piattaforma Infinity.

I nemici di Garfield il supergatto

15. La passione di Cristo (2004)

Passion

Concludiamo la nostra lista dei migliori film da vedere a Pasqua con una pellicola non adatta ai minori a causa della sua brutalità: La passione di Cristo. Diretta da Mel Gibson e datata 2005, la pellicola racconta le ultime e dolorose dodici ore mortali di Gesù, mostrando i particolari più crudi e sanguinosi del suo sacrificio sulla croce. Molto discusso all'epoca della sua uscita nelle sale, La passione di Cristo è un kolossal che merita almeno una visione, a meno che non siate particolarmente sensibili.

