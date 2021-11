Party Down: STARZPLAY annuncia la produzione della serie reboot

Party Down ritornerà sugli schermi con una serie reboot di cui STARZPLAY ha confermato la produzione di sei episodi.

Il progetto sarà prodotto dal team che ha lavorato alle precedenti due stagioni: Rob Thomas (Veronica Mars, iZombie), John Enbom (iZombie, Benched - difesa d'ufficio) che è anche showrunner, Paul Rudd (Ant-Man, Ghostbusters: Afterlife) e Dan Etheridge (Veronica Mars, iZombie) e Adam Scott (Parks and Recreation, Big Little Lies).

Oltre ad essere produttore esecutivo, Adam Scott riprenderà il suo ruolo insieme ai membri del cast originale di Party Down Ken Marino (Veronica Mars, Role Models), Jane Lynch (Glee, Criminal Minds), Martin Starr (Molto incinta, Silicon Valley), Ryan Hansen (Bless this Mess, Veronica Mars) e Megan Mullally (Will & Grace, The Great North) che torneranno tutti nell'attesissima nuova stagione.

Jeffrey Hirsch, Presidente e CEO di STARZ, ha annunciato: "Dopo più di 10 anni, siamo entusiasti di vedere il cast, molti dei quali ora sono famose star pluripremiate tornare a indossare i loro papillon rosa da camerieri di una festa. L'attese dei fan per una nuova serie di Party Down è evidente e non vediamo l'ora di sapere cosa faranno Rob, Paul, John, Dan e ora Adam per riportare in vita questo progetto speciale e questi personaggi esilaranti".

Party Down segue le vicende di un team di catering di Los Angeles: sei aspiranti attori costretti a sbarcare il lunario nell'attesa della grande occasione. Ogni episodio, della durata di mezz'ora, vede lo sfortunato team lavorare a un nuovo evento e inevitabilmente intromettersi nelle vite assurde degli eccentrici ospiti.

Le prime due stagioni di Party Down sono state trasmesse su STARZ nel 2009 e nel 2010. Il reboot di La serie entrerà in produzione nel 2022.

Il vicepresidente esecutivo della programmazione originale Karen Bailey è l'esecutivo che sovrintende a Party Down per conto di Starz. La serie limitata è prodotta per STARZ da Lionsgate Television.