Party Down: Starz annuncia la produzione della nuova serie revival

Party Down tornerà sugli schermi di Starz con una nuova serie originale limitata ideata come revival che sarà composta da sei episodi.

Il progetto è prodotto e sviluppato dai produttori delle precedenti due stagioni andate in onda nel 2009 al 2010: Rob Thomas (Veronica Mars, iZombie), John Enbom (iZombie, Benched - difesa d'ufficio) che è anche showrunner, Paul Rudd (Ant-Man, Ghostbusters: Afterlife) e Dan Etheridge (Veronica Mars, iZombie). La serie è prodotta per Starz da Lionsgate Television.

Party Down segue le vicede di un team di catering di Los Angeles: sei aspiranti attori costretti a sbarcara il lunario nell'attesa della grande occasione. Ogni episodio, della durata di mezz'ora, vede lo sfortunato team lavorare a un nuovo evento e inevitabilmente intromettersi nelle vite assurde degli eccentrici ospiti.

Christina Davis, presidente della programmazione originale di Starz, ha dichiarato: "Prima che i membri del cast di Party Down diventassero famosi attori e premiati televisivi e cinematografici, indossavano tutti il papillon rosa di una squadra poco competente di camerieri a Los Angeles, mentre inseguivano il sogno di diventare le celebrità di una serie STARZ. I fan aspettano questo reboot da più di 10 anni e siamo entusiasti di averla in fase di sviluppo con Rob, Paul, Dan e John al timone".

Il produttore Rob Thomas ha aggiunto: "Alla fine del 2019, il cast e i produttori di Party Down si sono riuniti per una retrospettiva dello show organizzato da Vulture. Ci siamo divertiti così tanto che volevamo trovare un modo per riunire di nuovo la squadra. Il cast è così impegnato in questo periodo che trovare uno spazio libero potrebbe richiedere dei calcoli matematici, ma siamo determinati a renderlo possibile".

La serie cult è andata in onda per due stagioni su STARZ dal 2009 al 2010 e ha avuto come protagonisti Ken Marino (Veronica Mars, Role Models), Adam Scott (Parks and Recreation, Big Little Lies), Jane Lynch (Glee, Criminal Minds), Martin Starr (Knocked Up - molto incinta, Silicon Valley), Ryan Hansen (Bless this Mess, Veronica Mars), Lizzy Caplan (Castle Rock, Masters of Sex) e Megan Mullally (Will & Grace, The Great North).

Il vicepresidente esecutivo della programmazione originale Karen Bailey è l'esecutivo che sovrintende a Party Down per conto di Starz.