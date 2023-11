Partenope: il cast del film di Paolo Sorrentino ritratto nelle prime foto di Greg Williams scattate sul set

Il fotografo Greg Williams ha regalato le prime foto scattate sul set del prossimo film diretto da Paolo Sorrentino, che dovrebbe essere intitolato Partenope, realizzate a Capri durante le riprese.

L'artista, sul suo sito Hollywood Authentic, ha svelato di aver ricevuto una telefonata dal regista italiano ad agosto in cui gli si chiedeva di fargli una visita e realizzare qualche scatto.

L'esperienza dell'artista sul set

Il fotografo ha svelato che è andato a Capri dopo aver lavorato alla Mostra del Cinema di Venezia. Greg è stato accompagnato dalla moglie di Paolo Sorrentino, Daniela D'Antonio, e ha ammesso: "Avevo davvero poche informazioni sul progetto, tranne quello che avevo letto nelle dichiarazioni di Paolo e in cui parlava nei tipici termini poetici di un film sulla leggerezza della gioventù e della sua sconfitta, della bellezza classica e delle sue permutazioni, di amori senza senso e impossibili, di flirt insipidi e di passioni abbaglianti, di baci notturni a Capri, lami di gioia e sofferenza persistente... Finali e nuovi inizi'".

Williams ha quindi sottolineato l'importanza di Napoli, città natale del regista e dove è cresciuta Daniela: "Si tratta di un luogo senza paragoni in Italia, è totalmente unico, quasi una nazione a parte. E spiega molto della visione di Paolo, che è profondamente soffusa nel romanticismo e nella mitologia".

Sul set Williams ha incontrato anche Gary Oldman e sua moglie Gisele Schmidt, da tempo grandi appassionati di fotografia, oltre ad avere l'occasione di noleggiare una barca e realizzare alcuni spettacolari scatti con la protagonista del film, Celeste Dalla Porta.

Greg ha quindi raccontato: "Quando penso al mio tempo trascorso sul set c'è un'immagine che mi ritorna sempre in mente. Era all'inizio della prima notte di riprese e lì c'è Paolo, immerso nei pensieri, tutti gli concedono il suo spazio. Sta camminando intorno, immaginando nella sua mente i blocchi della scena, un bicchiere di vino rosso in una mano e un sigaro nell'altra. Stiamo per iniziare a lavorare e abbiamo da poco apprezzato il catering sul set, che qui a Capri è a distanza di 15 minuti per avere una cena a tre portate in un ristorante con una vista indimenticabile. Nel cinema contemporaneo non è il modo in cui si lavora di solito; è stato un flashback a un'altra epoca del cinema che mi sembrava profondamente romantica, senza tempo e nostalgica".

I primi dettagli del film

Come annunciato in precedenza, il film ruota attorno a un personaggio chiamato Partenope che, secondo le parole di Sorrentino, porta il nome della sua città ma non è né una sirena né la figura mitica legata alla creazione di Napoli.

Il film racconta il viaggio di Partenope dalla sua nascita nel 1950 fino ai giorni nostri, accompagnata da una serie di altri personaggi, sullo sfondo della città natale di Sorrentino, Napoli, con la sua capacità di affascinare e allo stesso tempo di suscitare pericolo.

Gli interpreti del film sono Celeste Dalla Porta, Silvia Degrandi, Isabella Ferrari, Lorenzo Gleijeses, Biagio Izzo, Peppe Lanzetta, Nello Mascia, Gary Oldman, Silvio Orlando, Luisa Ranieri, Stefania Sandrelli e Alfonso Santagata