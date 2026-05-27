Pare parecchio Parigi stasera su Rai 1: trama, cast e durata del film di Leonardo Pieraccioni

Una commedia tra finzione e realtà con Leonardo Pieraccioni: tre fratelli separati da anni organizzano un finto viaggio a Parigi per esaudire il desiderio del padre malato, tra bugie, riconciliazioni e seconde possibilità.

Un ultimo desiderio da realizzare, una famiglia divisa da anni e un viaggio che esiste più nella finzione che nella realtà: è da qui che prende forma Pare parecchio Parigi, il film di Leonardo Pieraccioni in onda stasera su Rai 1 dalle 21:30, una commedia che mescola ironia, malinconia e legami familiari rimasti sospesi troppo a lungo.

La trama completa di Pare parecchio Parigi

Pare parecchio Parigi: una scena del film

Protagonista della storia è Arnaldo, un uomo anziano e gravemente malato che ha un sogno mai realizzato: vedere Parigi almeno una volta nella vita. Un desiderio semplice solo in apparenza, che diventa il motore di una decisione inattesa da parte dei suoi tre figli, Bernardo, Giovanna e Ivana, da anni lontani e incapaci di parlarsi davvero. Il rapporto tra loro è segnato da incomprensioni profonde, silenzi e ferite mai risolte, ma la condizione del padre costringe tutti a rimettere in discussione il passato.

Per non deludere Arnaldo e allo stesso tempo rispettare le sue fragili condizioni di salute, i tre fratelli mettono in piedi un piano tanto ingenuo quanto complicato: far credere al padre di essere partiti davvero per Parigi a bordo di un camper. In realtà il viaggio non va mai oltre un maneggio di campagna, trasformato per l'occasione in una surreale ricostruzione della capitale francese. Ogni dettaglio viene studiato per mantenere viva l'illusione, tra scenografie improvvisate e tentativi continui di non far crollare la messinscena.

Quello che nasce come un gioco si trasforma però rapidamente in qualcosa di più profondo. Le difficoltà organizzative, le bugie da sostenere e soprattutto la convivenza forzata riaprono tensioni mai sopite tra i fratelli, ma allo stesso tempo creano spazi inattesi di confronto e riavvicinamento. Il "viaggio immaginario" diventa così un percorso emotivo reale, in cui la famiglia prova a ricostruirsi proprio mentre finge di partire.

Pieraccioni dirige il film e guida il cast

Pare parecchio Parigi: Chiara Francini, Nino Frassica, Giulia Bevilacqua, Leonardo Pieraccioni. Foto di Leonardo Baldini

Leonardo Pieraccioni dirige e interpreta il film, firmando la sceneggiatura insieme ad Alessandro Riccio. La pellicola segna il suo ritorno a una commedia familiare dal tono gentile ma emotivamente stratificato, in cui la leggerezza si intreccia con riflessioni più amare sul tempo, sui rapporti familiari e sulle seconde possibilità. Il film si ispira inoltre a una storia realmente accaduta in Toscana negli anni '80, quando due fratelli organizzarono un finto viaggio per il padre malato senza mai lasciare la propria tenuta.

Nel cast anche Chiara Francini, Giulia Bevilacqua e Nino Frassica, con la partecipazione di Massimo Ceccherini, storico collaboratore del regista.

A che ora finisce Pare parecchio Parigi stasera?

Rispetto ai soli TV movie, il 15° film firmato dal regista toscano dura un po' meno, "solo" 100 minuti. Cominciando alle 21:30, terminerà alle 23:10 circa, quando passerà la linea direttamente a Bruno Vespa e al suo Porta a Porta.

Pare parecchio Parigi è già disponibile nel catalogo gratuito di RaiPlay, pertanto è già recuperabile in streaming senza attendere il passaggio in chiaro.