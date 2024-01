Pare parecchio Parigi in testa al box office italiano, Leonardo Pieraccioni batte Wim Wenders e Miyazaki

Dopo aver conquistato la vetta del box office italiano lo scorso weekend, Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki si vede soffiare la prima posizione dalla nuova commedia di Leonardo Pieraccioni, Pare parecchio Parigi. Come rivela la nostra recensione di Pare parecchio Parigi, il film che vede tre fratelli costretti a simulare un viaggio a Parigi per il genitore morente - interpretato da Nino Frassica - senza muoversi dalla loro proprietà, ha debuttato con 1,3 milioni di euro di incasso raccolti in 464 sale e 181.865 presenze (dati Cinetel).

Perfect Days: una scena del film

L'ultima fatica di Wim Wenders, l'affascinante Perfect Days, elegia della vita semplice e delle piccole cose ambientata a Tokyo, conserva il secondo posto. Il film nato da un progetto su una serie di corti sui bagni pubblici di Tokyo, capolavori di architettura e di pulizia, incassa altri 963.000 euro che lo portano a sfiorare i 3 milioni.

Il nuovo acclamato film di Alexander Payne in odoro di Oscar, The Holdovers - Lezioni di vita, debutta in terza posizione. 580.000 raccolti in 258 sale e 81.898 presenze rappresentano una partenza non troppo brillante in termini economici per una pellicola che ha conquistato la critica globale. Come rivela la nostra recensione di The Holdovers - Lezioni di vita, il film si concentra sul rapporto conflittuale tra uno scorbutico professore (Paul Giamatti) e un allievo brillante, ma ribelle costretto a passare il Natale a scuola.

Stabile in quarta posizione The Beekeeper, action thriller diretto da David Ayer che incassa altri 580.000 mila euro superando 1,4 milioni in due settimane. A livello internazionale, il film ha incassato finora 75,3 milioni di dollari. Come rivela la nostra recensione di The Beekeeper, la star Jason Statham interpreta Adam Clay, un ex agente che decide di vendicarsi dopo che il suo amico cade in una rovinosa truffa di phishing e muore suicida.

Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki chiude la Top 5 con 510.000 euro di incasso che portano il film al risultato straordinario di 6,2 milioni. Il successo globale per l'anime conferma la passione del pubblico italiano per il maestro dell'animazione giapponese. Come rivela la nostra recensione de Il ragazzo e l'airone, nel film si racconta la storia di Mahito, un ragazzo di 12 anni, che spinto dal desiderio di rivedere sua madre, si avventura in un regno abitato dai vivi e dai morti. Un luogo fantastico dove la morte finisce e la vita trova un nuovo inizio. Una storia sul mistero della vita e la creazione.