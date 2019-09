Parasite: uscita in Italia a novembre per il film Palma d'oro a Cannes 2019

Parasite, il film vincitore della Palma d'Oro a Cannes 2019, ha finalmente una data di uscita italiana: l'acclamato progetto diretto da Bong Joon-Ho debutterà nelle nostre sale il 7 novembre, grazie ad Academy Two.

Al centro della storia raccontata in Parasite, diretto da Bong Joon-ho e che ha ottenuto degli incassi record in patria con un debutto a quota 25 milioni di dollari, c'è una famiglia in crisi economica che trova un'inaspettata possibilità di cambiare in meglio la propria vita. Sul grande schermo si racconta infatti la storia della famiglia di Ki-taek, alle prese con problemi economici. Il figlio Ki-woo, grazie a un amico, ottiene un lavoro ben pagato come tutor e parte per incontrare la famiglia di Mr. Park, a capo di un'importante azienda internazionale. Ki-woo incontra quindi Yeon-kyo e il primo incontro tra le due famiglie dà il via a una serie di bugie e problemi.

Il film - di cui potete leggere la nostra recensione di Parasite - affronta tematiche legate alla diseguaglianza economica e alla lotta di classe.

L'umanità imperfetta di Bong Joon-ho