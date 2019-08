Parasite: il trailer del film di Bong Joon-ho vincitore della Palma d'Oro

Parasite, il film diretto da Bong Joon-ho, ha conquistato la Palma d'oro a Cannes e il primo trailer è stato diffuso online, in vista della distribuzione nelle sale americane prevista per l'11 ottobre.

Il trailer regala qualche anticipazione di quanto accadrà a due famiglie molto diverse tra loro. I Kim sono molto svegli ma sono poveri e offrono i propri figli come tutori e terapisti esperti in arte ai benestanti Park che accolgono poi anche gli altri membri della famiglia, convinti che miglioreranno il loro stile di vita. Il legame tra i protagonisti sembra funzionare, ma non tutto andrà come dovrebbe.

Parasite, diretto da Bong Joon-ho, ha ottenuto degli incassi record in patria, con un debutto a quota 25 milioni di dollari.

Il film - di cui potete leggere la nostra recensione di Parasite - affronta tematiche legate alla diseguaglianza economica e alla lotta di classe. Sul grande schermo si racconta la storia della famiglia di Ki-taek, alle prese con problemi economici. Il figlio Ki-woo, grazie a un amico, ottiene un lavoro ben pagato come tutor e parte per incontrare la famiglia di Mr. Park, a capo di un'importante azienda internazionale. Ki-woo incontra quindi Yeon-kyo e il primo incontro tra le due famiglie dà il via a una serie di bugie e problemi.

