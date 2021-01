Parasite "spiana la strada ai film strani": i social contro The Hollywood Reporter

I social non hanno gradito un articolo di The Hollywood Reporter nel quale il film Parasite viene definito 'strano': anche il profilo ufficiale della pellicola di Bong Joon-ho ha chiesto delucidazioni su Twitter.

Un articolo di The Hollywood Reporter definisce strano il film Parasite e lo indica come il motivo per il quale altri film "strani" potrebbero avere successo agli Oscar 2021 nella categoria Miglior film straniero. Non si è fatta attendere la risposta dei social, compresa quella della pagina ufficiale del film sudcoreano.

Nelle ultime ore sta facendo discutere l'articolo apparso su The Hollywood Reporter, intitolato "Oscar: Parasite ha inaugurato l'era d'oro dei film strani?". Il pezzo in questione sostiene quindi che l'opera diretta da Bong Joon-ho rappresenti un film "strano", pronto a spianare la strada ad altri film "decisamente strani" nella categoria Miglior film straniero dell'Academy Award. Il giornalista ha quindi elencato alcuni dei film "strani" inclusi nei contendenti di quest'anno che potrebbero avere una possibilità di vincere l'Oscar sulla scia di Parasite che avrebbe spalancato la porta a quelli che sarebbero film anormali "dove nessuna delle normali regole si applica".

Uscito nel 2019, Parasite è divenuto subito una pietra miliare nell'industria cinematografica coreana, capace di ricevere numerosi riconoscimenti per la sua sceneggiatura e la sua storia emozionante, su tutti la Palma d'Oro al Festival di Cannes e l'Oscar per il miglior film. Man mano che l'articolo di The Hollywood Reporter si diffondeva sul web, numerose persone sui social si sono schierate contro il giornalista, chiedendo spiegazioni sul perché Parasite sarebbe "strano" e costringendo il sito a modificare il tweet ed alcune parti dell'articolo incriminato, come spiega questo utente che scrive: "Hanno cambiato il loro tweet ed alcuni contenuti dell'articolo, ma trovo offensivo proprio il loro tono. Cavolo, questo è uno dei migliori film da secoli, e lo definisci 'strano'?!".

Anche il profilo ufficiale di Parasite ha chiesto a The Hollywood Reporter di argomentare meglio la propria idea, prima ancora che il tweet venisse cancellato.

Proprio a questo tweet hanno risposto altri due utenti. Il primo scrive: "Parasite non è un reboot, un remake, un film di supereroi o una versione live action di un film d'animazione. L'originalità è diventata qualcosa di 'strano' per Hollywood!". Il secondo utente ha invece twittato: "Gli americani pensano davvero che l'inglese sia l'unica lingua al mondo e hanno uno strano complesso di superiorità".