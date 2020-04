Parasite: record di visualizzazioni in streaming su Hulu

Parasite è stato il grande successo dello scorso anno, ottenendo numerosi riconoscimenti tra cui l'Oscar come Miglior Film, e ora ottiene il record di visualizzazioni sulla piattaforma streaming Hulu, dove ha debuttato in esclusiva lo scorso 8 aprile.

Parasite: Kang-ho Song durante una scena

Il gigante dello streaming statunitense, infatti, conferma al sito IndieWire che in una sola settimana Parasite è diventato il secondo film più visto in assoluto su Hulu tra tutti i titoli attualmente disponibili per lo streaming. Parte della spinta ottenuta dalla divulgazione di Parasite in streaming, indubbiamente, deriva dal recente periodo di isolamento causa Coronavirus che gli spettatori di tutto il mondo hanno vissuto.

Il successo senza precedenti di Parasite su Hulu in appena una settimana è l'ultimo traguardo raggiunto dal dramma di Bong Joon Ho, che inaspettatamente ha ottenuto numero riconoscimenti, iniziando la sua corsa al Festival di Cannes 2019, dove è diventato il primo film dalla Corea del Sud a portare a casa la Palma d'oro. A gennaio 2020, inoltre, ha ottenuto le prime nomination agli Oscar per la Corea del Sud in qualsiasi categoria, incluso il Miglior Film Internazionale.

Parasite ha vinto gli Oscar per il miglior film, il miglior regista, la migliore sceneggiatura originale e il miglior film internazionale. La vittoria come Miglior Film segna la prima volta nella storia, in 92 anni di Academy Awards, che un film in lingua straniera vince il premio più importante.