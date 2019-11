Parasite, record al box office USA: è il maggior incasso del 2019 per un film straniero

Parasite di Bong Joon-Oh si prepara a battere il record come miglior incasso per un film straniero al box office USA del 2019.

Parasite si prepara ad essere il film straniero con il maggiore incasso del 2019 negli USA, con una cifra di 10 milioni di dollari prevista per questo primo weekend d'uscita. Il film del regista coreano Bong Joon-Oh, è uscito anche in Italia, questo weekend.

Pronta a prepararsi per gli Oscar 2020, la pellicola di Bong Joon-Oh - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Parasite - ha vinto già la Palma D'Oro al Festival di Cannes, esaltando la critica di tutto il mondo, e ha iniziato la sua corsa nei cinema statunitensi già dallo scorso 11 ottobre. Stando ai dati degli incassi relativi allo scorso weekend,resi noti dal servizio di monitoraggio Comscore, Parasite ha ottenuto oltre 7,53 milioni di dollari al botteghino e, da domenica scorsa, ha anche guadagnato poco meno di 102 milioni di dollari al suo debutto nei mercati esteri.

Parasite: Song Kang-ho in un'immagine del film

L'analista senior dei media Comscore Paul Dergarabedian ha commentato il fenomeno, lasciando una dichiarazione a Variety: "Parasite potrebbe potenzialmente incassare $ 10 milioni questo fine settimana dal momento che sta aggiungendo le 142 sedi, per un totale di 603. Quel totale lo renderebbe il film in lingua straniera con il maggior incasso dell'anno sul suolo nordamericano, superando la commedia messicana in lingua spagnola No Manches Frida 2, uscita a marzo, che ha incassato 9,27 milioni di dollari in patria. Parasite è uno dei film più interessanti (e imprevedibili) dell'anno ed è diventato una delle pellicole imperdibili di questa stagione."

Il film, di cui abbiamo parlato nella nostra analisi sul finale di Parasite, racconta della famiglia di Ki-taek, alle prese con problemi economici. Il figlio Ki-woo, grazie a un amico, ottiene un lavoro ben pagato come tutor e parte per incontrare la famiglia di Mr. Park, a capo di un'importante azienda internazionale. Ki-woo incontra quindi Yeon-kyo e il primo incontro tra le due famiglie dà il via a una serie di bugie e problemi.

Parasite è da giovedì 7 novembre nei cinema italiani.