Parasite, Bong Joon-ho spiega la bizzarra scena di sesso del film

Nei contenuti extra della versione home-video di Parasite, Bong Joon-ho approfondisce la scena di sesso dell'acclamato film che proprio oggi è tra i vincitori dei WGA Awards 2020, è candidato a sei premi Oscar - tra cui le nomination a miglior film e miglior film straniero - e vincitore della Palma d'Oro all'ultimo Festival di Cannes, prima pellicola sudcoreana ad ottenere questo riconoscimento nella storia.

All'interno della clip pubblicata in esclusiva da Collider, Bong Joon-ho parla della sequenza, una delle scene più hot dei film del 2019, in cui la famiglia Kim si nasconde sotto il tavolo nella casa della famiglia Park, e Dong-ik e Yeon-gyo diventano piuttosto intimi sul divano, senza sapere che la famiglia Kim era in quel momento sotto al tavolo.

Parasite: Song Kang-ho in un'immagine del film

Nella clip, Bong Joon-ho spiega che il pensiero dietro quella sequenza di sesso non era quello di creare un'atmosfera erotica; la scelta di quel passaggio narrativo sarebbe dovuto all'accentuare le disparità di classe e sociali. Secondo le parole del regista sudcoreano, i poveri non sono mai in stretto contatto con i ricchi ma siedono persino in sezioni separate negli aerei. E quest'idea di disparità si ritrova proprio in questa scena, dove la famiglia Kim percepisce l'intensità sessuale della famiglia Park.

Parasite sarà uno dei titoli in prima fila alla 92esima edizione dei premi Oscar, che verranno consegnati al Dolby Theatre la notte del 9 febbraio.