Parasite: Bong Joon-ho accusato di plagio da un regista indiano

Dopo il grande successo ottenuto agli Oscar 2020 con Parasite, Bong Joon-ho è stato accusato di plagio dal produttore indiano P. L. Thenappan che lo accusa di aver copiato il suo film Minsara Kanna.

Il produttore indiano ha, infatti, accusato Bong Joon-Ho di aver copiato la trama del suo film romantico, avvalendosi di avvocati internazionali per fare causa al cineasta coreano e al team di Parasite: "Lunedì o martedì, presenterò questo caso facendomi supportare da un avvocato internazionale - ha dichiarato Thenappan ad un tabloid indiano, Times of India - Hanno utilizzato la trama dal mio film. Quando si scopre che alcuni dei nostri film sono stati ispirati dai loro, immediatamente partono le denunce. Di conseguenza, è giusto che anche noi facciamo lo stesso con loro"

Parasite: Kang-ho Song insieme a Woo-sik Choi

Il regista di Minsara Kanna, invece, in un'intervista a TNM News ha dichiarato di aver ispirato il film premio Oscar di quest'anno: "Sono contento che la storia abbia ricevuto un Oscar, anche se Minsara Kanna è stata solo fonte d'ispirazione. Tuttavia, la presentazione di un caso dipende dal produttore"

Intanto, la produzione di Parasite CJ Entertainment ha risposto a queste accuse, affermando di non aver ricevuto nessuna comunicazione ufficiale: "Non abbiamo conoscenza delle affermazioni di plagio nei confronti di un film indiano. Non abbiamo ricevuto alcuna informazione in merito a questo problema."

Per rendere più chiara la situazione, Minsara Kanna è una commedia del 1999 che parla di un ricco giovane che inizia a lavorare per una ricca donna d'affari. L'unica vera somiglianza con Parasite è data dal fatto che il ragazzo riesce a far assumere i propri familiari dalla padrona di casa, con lo scopo di conquistare la sorella della donna. Per il resto, la trama del film indiano non sembra molto simile a quella di Parasite, quindi vedremo come andrà a finire questo caso di presunto plagio.