Parasite: il film vincitore della Palma d'Oro batte in patria Godzilla: King of the Monsters

Parasite, il film vincitore della Palma d'Oro diretto da Bong Joon-ho, al suo debutto nelle sale sud coreane ha battuto Godzilla: King of the Monsters.

Il lungometraggio in patria ha debuttato con 25 milioni di dollari, superando la concorrenza del monster movie e Aladdin, alla sua seconda settimana di programmazione.

Il lungometraggio vincitore dell'edizione 2019 del Festival di Cannes si è avvicinato di molto al miglior debutto nelle sale di sempre nelle sale della Corea del Sud: The Admiral: Roaring Currents che nel 2016 ha incassato 26 milioni di dollari. Alcuni dei precedenti film di Bong Joon-ho, The Host e Snowpiercer, si erano avvicinati ai 20 milioni di dollari nella prima settimana di programmazione.

Il film - di cui potete leggere la nostra recensione di Parasite - affronta tematiche legate alla diseguaglianza economica e alla lotta di classe. Sul grande schermo si racconta la storia della famiglia di Ki-taek, alle prese con problemi economici. Il figlio Ki-woo, grazie a un amico, ottiene un lavoro ben pagato come tutor e parte per incontrare la famiglia di Mr. Park, a capo di un'importante azienda internazionale. Ki-woo incontra quindi Yeon-kyo e il primo incontro tra le due famiglie dà il via a una serie di bugie e problemi.

