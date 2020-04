Parasite: il trionfatore degli Oscar dal 20 maggio in DVD, Blu-ray e anche in una fantastica Steelbook

Disponible dal 20 maggio la versione home video di Parasite di Bong Joon-ho che comprende un making of e sarà disponibile in blu-ray, dvd e in una scintillante versione steelbook.

Si avvicina l'arrivo di Parasite in home video. Il film dell'anno, Palma d'Oro a Cannes e trionfatore un po' a sorpresa anche agli Oscar (4 statuette, tra cui quella per il miglior film e miglior regia), diretto da Bong Joon-ho, sarà disponibile a partire dal 20 maggio grazie a Eagle Pictures in edizione DVD, Blu-ray e in una elegante steelbook Combo (contenente il doppio formato DVD+BD) da collezione, con una grafica davvero curiosa e accattivante.

Parasite è un'opera magistrale che è al contempo un thriller mozzafiato e un emozionante ritratto di famiglia, ideale per chi vuole farsi sorprendere ma non rinuncia a divertirsi. Nelle edizioni homevideo, oltre al trailer, nei contenuti extra ci sarà anche il making of del film.

Di seguito le informazioni tecniche:

CONTENUTI EXTRA

Trailer

making of

INFORMAZIONI TECNICHE

BLU RAY DISC

FORMATO VIDEO HD FRAME RATE 24 FPS

VIDEO ASPECT RATIO 16/9 DURATA 131 min.

FILM ASPECT RATIO 2.35:1

AUDIO E SOTTOTITOLI

AUDIO FORNITO Italiano 5.1 DTS-HD Master Audio

Originale 2.0 DTS-HD Master Audio

Sottotitoli in italiano

Lingua originale coreano

DVD

FORMATO VIDEO SD FRAME RATE 25 FPS

VIDEO ASPECT RATIO 16/9 DURATA 126 min.

FILM ASPECT RATIO 2.35:1

AUDIO E SOTTOTITOLI

AUDIO FORNITO Italiano 5.1 Dolby Digital

Originale 2.0 Dolby Digital

Sottotitoli in italiano

Lingua originale coreano