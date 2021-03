Paranormal Activity: svelati i protagonisti del reboot prodotto per Paramount+

Il reboot di Paranomal Activity ha trovato i suoi protagonisti: nel cast ci saranno Emily Bader, Roland Buck III, Dan Lippert e Henry Ayres-Brown.

Il progetto verrà prodotto da Paramount Players in collaborazione con Blumhouse e la trama del nuovo capitolo della saga horror non è ancora stata svelata.

Alla regia del reboot di Paranormal Activity, destinato a Paramount+, ci sarà William Eubank, che ha portato recentemente nelle sale Underwater, mentre la sceneggiatura è firmata da Christopher Landon che aveva convinto con Auguri per la tua morte.

L'attrice Emily Bader ha recitato recentemente nella serie Charmed, Roland Buck III è apparso negli show Chicago Med e Better Call Saul, Dan Lippert ha avuto dei ruoli in Brooklyn Nine-Nine e American Princess, e Henry Ayres-Brown ha recitato in Monsterland e The Deuce.

Nel team dei produttori, oltre a Jason Blum, ci saranno anche Oren Peli e Steven Schneider.

La saga horror di Paranormal Activity è stata creata da Peli che ha scritto, diretto e prodotto il primo film a basso budget che è riuscito a incassare ben 190 milioni di dollari ai box office.