Paramount+, Luglio 2023: le novità in catalogo tra film e serie TV

Scopriamo insieme tutte le novità che arriveranno nel mese di Luglio 2023 su Paramount+, da Mike Judge's Beavis & Butt-Head a Babylon di Damien Chazelle. Ricordiamo che la piattaforma è un servizio globale di video streaming digitale in abbonamento che offre una montagna di intrattenimento premium per il pubblico di tutte le età.

MIKE JUDGE'S BEAVIS & BUTT-HEAD S2 (13 luglio)

Il trionfale ritorno di Beavis & Butt-Head, duo animato di adolescenti tra i più iconici degli anni '90 a cui "piacciono le cose cool e non amano le cose che fanno schifo". In questa seconda stagione della serie, il rapper, cantautore e produttore discografico italiano J-Ax, pseudonimo di Alessandro Aleotti, e il cantante e rapper Shade saranno le voci di Beavis & Butt-Head mentre, sul finale, la cantante Federica Carta presterà la voce all'iconico personaggio di Daria, che ritorna per l'occasione.

Creati e doppiati in origine dallo scrittore, produttore e regista Mike Judge, i personaggi di Beavis e Butt-Head sono nati nel suo cortometraggio del 1992 "Frog Baseball", trasmesso su MTV "Liquid Television". Dopo che MTV ha commissionato una serie completa sui personaggi, "Beavis and Butt-Head" è andata in onda per sette stagioni dall'8 marzo 1993 al 28 novembre 1997.

La serie è stata ripresa nel 2011 con un'ottava stagione in onda su MTV. Fin dalla sua prima stagione, "Beavis and Butt-Head" ha ricevuto un ampio consenso da parte della critica per il suo sguardo satirico e critico sulla società. Nel corso degli anni, tanti i volti che in Italia hanno prestato la voce ai protagonisti della serie animata di Mike Judge: da I soliti idioti, cioè Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio, passando ad Elio e Faso di Elio e le Storie Tese e prima ancora da Paolo Rossi, Luigi Rosa e Neri Marcorè.

BABYLON (21 luglio)

Babylon: Margot Robbie e Diego Calva

Candidato a tre premi Oscar, tra cui Miglior Colonna Sonora Originale, Miglior Scenografia e Migliori Costumi, BABYLON è un film esilarante e stravagante, interpretato da Brad Pitt ("C'era una volta a Hollywood"), Margot Robbie ("Amsterdam"), Diego Calva ("Narcos: Messico"), Jean Smart ("Hacks"), Jovan Adepo ("Fences") e Li Jun Li ("Damages").

Il film segue un ambizioso cast di personaggi - la superstar del cinema muto (Brad Pitt), la giovane starlette (Margot Robbie), il dirigente di produzione (Diego Calva), il talentuoso musicista (Jovan Adepo) e l'affascinante performer di successo (Li Jun Li) - che si sforzano di rimanere in cima alla scena della Hollywood degli anni '20 e di mantenere la loro rilevanza in un momento in cui l'industria cinematografica sta cambiando, durante il passaggio dal muto al sonoro.

Babylon: Margot Robbie druante una scena del film

Babylon è una produzione Marc Platt/Wild Chickens/Organism Pictures. Scritto e diretto da Damien Chazelle ("First Man", "La La Land"), il film è prodotto da Marc Platt, p.g.a., Matthew Plouffe, p.g.a., Olivia Hamilton, p.g.a.; I produttori esecutivi sono Michael Beugg, Tobey Maguire, Wyck Godfrey, Helen Estabrook, Adam Siegel, Jason Cloth e Dave Caplan.

OPERAZIONE SPECIALE: LIONESS (23 luglio)

Il thriller di spionaggio, ideato dal candidato all'Oscar Taylor Sheridan, vanta un cast stellare, tra cui la protagonista e produttrice esecutiva della serie Zoe Saldaña, Laysla De Oliveira, il candidato all'Emmy Award Michael Kelly, il premio Oscar Morgan Freeman e il premio Oscar e produttrice esecutiva Nicole Kidman.

Operazione speciale: Lioness, ispirato a un vero programma militare statunitense, segue la vita di Joe (Saldaña) mentre cerca di bilanciare la sua vita personale e professionale come punto di riferimento della CIA nella guerra al terrorismo. Il programma Lioness, supervisionato da Kaitlyn Meade (Kidman) e Donald Westfield (Kelly), arruola un'aggressiva Marine di nome Cruz (De Oliveira) per operare sotto copertura insieme a Joe tra i potenti del terrorismo di Stato negli sforzi della CIA per sventare il prossimo 11 settembre.

GHOSTS OF BEIRUT (27 luglio)

Serie in 4 episodi che racconta la storia delle origini del ventunenne Imad, un fantomatico terrorista libanese che è sfuggito alla cattura della CIA e del Mossad per due decenni.Un dramma decennale basato su eventi realmente accaduti, dai creatori di "Fauda": Greg Barker, Avi Issacharoff e Lior Raz. Nel cast Dina Shihabi, Navid Negahban, Amir Khouri, Dermot Mulroney, Garret Dillahunt.

UNA LINEA SOTTILE (6 luglio)

Le giovani sorelle gemelle "hacktiviste" Anna (Saskia Rosendahl) e Benni (Hanna Hilsdorf) sono inseparabili nella loro ricerca di denunciare le malefatte ambientali con ogni mezzo necessario. Ma quando il loro hacking in un server governativo porta a un raid della polizia, Anna viene catturata e Benni scompare nella clandestinità. Quando si scopre che Benni sta prestando le sue capacità a un nuovo gruppo terroristico radicale che non lesina azioni violente contro lo Stato e le aziende, le sorelle si trovano improvvisamente su fronti opposti: Quale limite si è disposti a superare per qualcosa in cui si crede? Prodotto da Weydemann Bros. Serial Drama in associazione con Paramount+. Nel cast, oltre a Saskia Rosendahl e Hanna Hilsdorf, anche Peter Kurth.

TRANSFORMERS: EARTHSPARK (29 luglio)

La nuovissima serie animata presenta una nuova generazione di robot Transformers - i primi Transformers nati sulla Terra - che, insieme alla famiglia umana che li accoglie e si prende cura di loro, ridefinirà il significato di famiglia. I fratelli Robby e Mo Malto innescano accidentalmente la creazione di nuovi Transformers terrestri chiamati Terrans. La famiglia Malto lavora per tenere al sicuro i nuovi robot, mentre i terrestri scoprono le loro radici cybertroniane e imparano a essere dei Transformers. Nei nuovi episodi la famiglia Malto deve superare difficoltà insormontabili per fermare Mandroid una volta per tutte e salvare la specie cybertroniana.