Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 5 dicembre: Adelaide compie un gesto estremo

Il matrimonio tra Rosa e Marcello vacilla e Rosa sta seriamente pensando alla proposta della Contessa che però fa qualcosa che lascia tutti di stucco. Ecco cosa succede nel nuovo episodio della soap di Rai 1.

La serata della Prima alla Scala promette scintille non solo sul palcoscenico, ma anche nelle vite dei protagonisti de Il Paradiso delle Signore. Tra matrimoni messi in discussione (o forse no), ricatti emotivi e abiti da sogno, la puntata di venerdì 5 dicembre della soap di Rai 1 si prepara a rimescolare tutte le carte. Scopriamo di più con le anticipazioni.

Riassunto delle puntate precedenti de Il Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle Signore, Ettore Marchesi

Nei giorni precedenti, il castello di bugie costruito intorno alle nozze di Rosa e Marcello ha iniziato a crollare. Odile, divisa tra lealtà alla madre e legame con Marta, non è riuscita a sostenere ancora il silenzio di Umberto e ha deciso di raccontare ad Adelaide la verità sul matrimonio imminente. Per la Contessa è stato uno schiaffo morale che ha riaperto vecchie ferite e acceso un nuovo desiderio di controllo.

Sul fronte sentimentale, Irene si è ritrovata al centro di attenzioni contrastanti: da una parte l'invito impeccabile di Cesare alla Prima della Scala, dall'altra il gesto più istintivo e romantico di Johnny, che le ha regalato il libretto del "Nabucco". Due modi diversi di corteggiarla che l'hanno lasciata piacevolmente spiazzata e ancora più confusa su quale strada seguire.

Intanto, nelle retrovie, Ettore e Greta hanno messo a punto un piano per mettere le mani sulla foto che Matteo custodisce gelosamente, tassello fondamentale della loro vendetta. E mentre la coppia agisce nell'ombra, Adelaide ha fatto visita a Marcello per avanzare una richiesta che suona più come un ultimatum, mettendo il giovane imprenditore di fronte a una scelta complicata.

Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni del nuovo episodio

Adelaide (Vanessa Gravina)

Nella puntata di venerdì 5 dicembre de Il paradiso delle signore, l'atmosfera si carica ancora di più di emozioni e tensioni. Caterina prepara una sorpresa destinata a toccare nel profondo Fulvio, regalando al padre un momento di commozione sincera che contrasta con il clima di scontro che aleggia altrove.

Marcello non ha alcuna intenzione di farsi dettare il futuro da Adelaide e per lui il matrimonio con Rosa non è negoziabile. Vuole difenderlo a ogni costo. Rosa, invece, sembra più disposta a sacrificarsi e valuta la possibilità di assecondare la richiesta della Contessa pur di evitare un nuovo braccio di ferro con lei.

Mentre Milano si prepara alla Prima della Scala, cresce anche la pressione sul fronte moda: Chiara teme di aver scelto un abito troppo vistoso, mentre Rebecca affida a Ettore e Odile la missione di ideare un look capace di renderla indimenticabile in una serata così prestigiosa.

Il piano di Ettore e Greta arriva intanto al momento decisivo. Matteo scopre che la foto ricordo di sua madre è scomparsa e comprende di essere finito nel mirino di qualcuno disposto a colpire nei suoi affetti più cari. Sullo sfondo, le sorelle Brugnoli proseguono le loro ricerche, mentre Adelaide, ferita dalle rivelazioni di Odile e determinata a riaffermare il proprio ruolo, compie un gesto di rottura destinato a lasciare il segno su tutti. Una mossa drastica che potrebbe cambiare per sempre i destini del Paradiso.