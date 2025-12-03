Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 4 dicembre: Odile non è d'accordo con la scelta di Marta e Umberto

Il Paradiso delle Signore si avvicina sempre di più alla data decisiva, quella del matrimonio tra Rosa e Marcello. Ma intanto, nella nuova puntata del 4 dicembre, come sempre su Rai 1 ma alle 16.15, ci si accinge a partecipare alla Prima della Scala. Irene è combattuta tra due ragazzi, mentre in casa Guarnieri è in atto uno scontro e il motivo è la Contessa. Vediamo cosa succederà con le anticipazioni della soap.

Il Paradiso delle Signore, dove eravamo rimasti

Marta e Umberto Guarnieri

Nelle ultime puntate de Il paradiso delle signore, la tensione intorno a Ettore è cresciuta sempre di più. Il giovane, da tempo alle prese con un piano personale di vendetta che affonda le radici nel suo passato, ha scoperto che Matteo conserva una seconda fotografia della sua famiglia. Un dettaglio che complica i suoi progetti e lo costringe a muoversi con ancora più prudenza. Lui e Greta, determinati a non perdere il controllo della situazione, studiano ogni passo per evitare che la verità venga fuori.

Sul fronte professionale, la competizione tra il Paradiso e la Galleria Milano Moda si è trasformata in un vero braccio di ferro creativo. L'occasione è di quelle che non capitano spesso: disegnare gli abiti destinati alle sorelle Brugnoli per la Prima della Scala. Una sfida che non riguarda solo moda e prestigio, è evidente, ma anche e soprattutto gli equilibri interni e le ambizioni personali.

Intanto Marta ha scoperto che Rosa e Marcello stanno per sposarsi. Convinta che la notizia possa destabilizzare Adelaide, ha coinvolto Umberto e Odile nella gestione del delicato annuncio. Ma proprio Odile, stanca di segreti taciuti e mezze verità, sembra sempre meno disposta a seguire la linea del silenzio.

Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni del nuovo episodio

Il Paradiso delle Signore, la Contessa

La puntata di giovedì porterà finalmente allo scoperto ciò che finora era rimasto sospeso. Odile, infatti, deciderà di parlare direttamente con Adelaide. Sarà lei a rivelare alla Contessa che Rosa e Marcello sono pronti alle nozze, mettendo fine a ogni tentativo di proteggerla dalla notizia. Una scelta che promette di scaldare nuovamente gli animi, soprattutto perché Adelaide deciderà di presentarsi da Marcello con una richiesta tutt'altro che accomodante.

Sul lato più mondano, Irene si ritroverà divisa tra emozioni e imprevisti. Cesare la inviterà a seguirlo alla Prima della Scala e lei, dopo qualche esitazione, accetterà. Per prepararsi alla serata chiederà aiuto a Concetta, decisa a fare un'ottima figura. Ma quando Johnny farà la sua mossa regalandole il libretto del Nabucco, tutto tornerà a confondersi, riaprendo dubbi che credeva di aver chiuso.

Nel frattempo Ettore e Greta metteranno in moto un piano audace per recuperare la famosa foto ancora in mano a Matteo. L'impresa, però, è rischiosa, basta un passo falso perché il passato si rovesci sul presente, cambiando per sempre le alleanze in gioco.

Con segreti che emergono, amori che si complicano e un Teatro alla Scala che diventa il palcoscenico perfetto per rivelazioni inattese, l'appuntamento del 4 dicembre della soap di Rai 1 non si può davvero perdere.