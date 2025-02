Paolo Sorrentino conferma: "I miei due film con Jennifer Lawrence sono morti"

Tra il 2019 e il 2021 Paolo Sorrentino aveva annunciato una doppia collaborazione con Jennifer Lawrence. Il regista partenopeo avrebbe dovuto dirigere la bionda star in due pellicole, Sue e Mob Girl, ma come ha confermato a Entertainment Weekly entrambi i progetti sono morti.

"I progetti con Jennifer Lawrence non sono progetti destinati ad andare avanti in questo momento" ha spiegato sorrentino a margine di un'intervista su Parthenope, la sua ultima fatica.

Mob Girl avrebbe dovuto raccontare la storia di Arlyne Brickman, moglie di un mafioso divenuta informatrice della polizia. La sua storia è stata raccontata dalla giornalista Teresa Carpenter nel libro Mob Girl: A Woman's Life in the Underworld.

Cresciuta nell'area di Lower East Side, a New York, Arlyne Brickman è stata attirata da uno stile di vita glamour e lussuoso che spesso coinvolgeva mafiosi. Dopo aver trascorso molto tempo a stretto contatto con i criminali, la donna si è unita a loro, ma successivamente ha stretto un accordo con le autorità, diventando testimone nel caso contro la famiglia Colombo.

Il secondo film frutto della sinergia tra Sorrentino e Lawrence era un biopic dedicato a sue Mengers, leggendaria agente dalla forte personalità che gestì una prestigiosa clientela: tra le star sotto contratto con lei ricordiamo infatti anche Barbra Streisand, Michael Caine, Cher, Joan Collins, Brian De Palma, Faye Dunway, Gene Hackman, Steve McQueen, Sydney Lumet, Burt Reynolds e Gore Vidal.

Jennifer Lawrence in primo piano

Il futuro di Jennifer Lawrence... e Paolo Sorrentino

anche senza la collaborazione con Sorrentino, Jennifer Lawrence si tiene occupata. Prossimamente la vedremo in Die, My Love di Lynne Ramsay, attualmente in lavorazione e nel film di A24 Why Don't You Love Me?, adattamento della graphic novel di Paul B. Rainey. L'attrice avrebbe anche dovuto recitare al fianco di Leonardo DiCaprio nel biopic su Frank Sinatra di Martin Scorsese, ma il progetto avrebbe subito uno stop.

Nel frattempo sono stati diffusi i primi dettagli del nuovo film di Paolo Sorrentino, che lo vedrà riunito all'attore feticcio Toni Servillo.